Luciano Castro decidió dejar la obra de teatro Desnudos, la cual protagonizaba junto a Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Luciano Cáceres. En la última participación de Castro, Gonzalo dijo unas emotivas palabras y Sabrina se acercó para darle un fuerte abrazo a su ex pareja.

El cálido abrazo entre Luciano Castro y Sabrina Rojas en la despedida de Desnudos

Aunque la obra continuará durante la temporada de verano, Luciano Castro decidió abrirse y no será parte de esta nueva etapa. Semanas atrás Ángel de Brito publicó en redes sociales que existía la posibilidad de que Castro se baje de la obra.

“Uno de los motivos es, él se lleva bien con Sabrina, pero no quiere trabajar más con ella. Quiere separar eso porque él está en pareja con Flor Vigna” comentó el periodista hace unas semanas atrás.

Al finalizar la función de Desnudos, Gonzalo Heredia dijo unas emotivas palabras. “Lo más probable es que me quiebre” comenzó diciendo el actor, al despedir a Luciano Castro. “Luciano para mi es un hermano, es una pieza muy importante. Luciano no se va de Desnudos, solo se va del escenario” remarcó el actor.

Flor Vigna habló de Luciano Castro y, ¿lo comparó con Occhiato?

Después de confirmar el romance con Luciano Castro, Flor Vigna no tiene pruritos a la hora de dar detalles sobre esta relación.

"Lu está recontra realizado entonces es como que cada uno tiene lo suyo tan fuerte que después, en el amor, solamente queda hacerse bien. Yo lo que espero es que nos sumemos mucho. Estoy muy atenta a tener los espacios que necesita cada uno –que fue el mensaje que yo me llevé de mi última relación– y sus metas", dijo sobre esta nueva etapa en el amor.

Luego, se refirió al aprendizaje que le dejó su relación con Nico Occhiato. "La personalidad que tiene “Lu” me da mucha seguridad. Con mi ex nos queríamos ayudar en nuestros proyectos pero, al fin y al cabo, no terminábamos cumpliendo los sueños propios. Así que cuando cortamos, todos esos meses que estuve sola tuve más tiempo para darle y darle a lo mío. Y cuando lo conocí a “Lu” ya lo conocí desde otra parada", añadió.

