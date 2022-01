El cambio de vida de Felipe Fort: busca comprar una propiedad e instalarse en Miami

Felipe Fort sigue las ambiciones de su padre, Ricardo Fort, y ya comenzó a dar sus primeros pasos para tener todo con lo que sueña. El joven de 17 años aseguró que en breves se instalará en Miami desde donde comenzará a trabajar en su futuro.

A través de sus redes sociales, el joven se mostró desde un lujoso penthouse que anhela comprar. "¿Ese penthouse es tuyo ya?", le preguntó uno de sus seguidores.



Sincero, Felipe aseguró: "No, no es mío todavía. Fui a verlo nada más. Es una manera de visualizar lo que quiero en un futuro no tan lejano. Me lo pongo como meta, quiero trabajar para llegar a esto y más".



Felipe Fort planea su futuro

"¿Tenés pensado algún proyecto para este año?", fue otra de las consultas que le hicieron a Felipe Fort a través de Instagram. "Me vengo a vivir a Miami para trabajar acá".



Si bien aún es menor, el hijo del fallecido empresario aseguró que tiene pensado trabajar en bienes raíces aunque primero tiene que cumplir la mayoría de edad.

