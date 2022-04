Instagram

El Chyno Agostini habló por estos días en la radio con Ulises Jaitt y se refirió de manera contundente a su excuñado Fede Bal. En el programa El show del regreso, el músico confesó lo que le produce hablar del ex de su hermana Barbie Vélez y remarcó las sensaciones que le genera recordarlo.

El Chyno Agostini confesó lo que haría si se cruza con Fede Bal.

El artista aclaró que no es una persona violenta, de hecho, se autopercibe como alguien pacífico, calmado. En conversación con el programa de Radio Ensamble, el Chyno Agostini dijo que si en un caso hipotético se llega a cruzar con Fede Bal, simplemente se “levanta y se va” del sitio. “No le voy a dar una piña. ¿Entendés? No es mi estilo, tampoco”.

El hijo de Nazarena Vélez dejó muy claro que no tiene intenciones de llegar a generar una charla con Fede, no luego de lo que le hizo pasar a su hermana y a su familia. “No voy a charlar con una persona, que, bueno, pasó por mi familia e hizo un daño muy grande”.

Según el hijo de Daniel Agostini, pasaron la página, dando a entender que el pasado queda atrás y no lo quieren revivir de nuevo. “No sé si fue el peor cuñado, me da igual. No sé si fue el peor o el mejor. No voy a opinar porque me da lo mismo".

Respecto a la posibilidad de que los caminos los junte y deban llegar un día trabajar juntos, Agostini enfatizó que “No trabajaría con Fede”, pues entiende lo que significó para toda su familia la forma en la que la relación de Barbie y su excuñado terminaron la relación de más de un año.

El Chyno Agostini siente que Fede Bal lo defraudó, pero reconoce que con un acto violento en contra de él, no llegaría a buen puerto y tampoco es su manera de enfrentar las situaciones de la vida. “Yo no le haría ningún daño ni nada. Tampoco le deseo el mal a nadie".

El Chyno Agostini está soltero de nuevo

En la misma entrevista con Ulises Jaitt, el Chyno Agostini confirmó que se separó de su novia Sofía Raies por sospechas de infidelidad. El músico remarcó en la entrevista que no le gusta hablar mal de nadie y que en el medio en el que se mueve, se entera de todo. “Estoy separado definitivamente. Un par de discordia. La primera vez que vi que había algo raro, me abrí de la relación y no quise saber más nada”, expresó con sinceridad el artista.

“No tengo la certeza, pero me parece que me metieron los cuernos. Yo corté absolutamente todo, porque no me pareció que valiera la pena seguir estando así”, comentó el Chyno Agostini en su entrevista radial.