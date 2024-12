Con una fiesta organizada por L-Gante, Wanda Nara festejó su cumpleaños en el country de Santa Bárbara, y pese a que ella y sus invitados pasaron una gran noche, no así los vecinos del barrio cerrado.

Después de los rumores de molestia por parte de los vecinos del Chateau Libertador por la presencia de L-Gante en el complejo, la situación se trasladó a Santa Bárbara por la fiesta que la conductora dio por su cumpleaños y que no habría dejado descansar a los vecinos.

Wanda y L-Gante en el cumpleaños de la mediática

El cumpleaños de Wanda Nara fue interrumpido por la policía: qué sucedió

Con una gran cantidad de invitados del medio, Wanda Nara festejó su cumpleaños junto a L-Gante, sus hijos, su hermana Zaira Nara y su padre, Andrés Nara. Sin embargo, no todo fue perfecto para la empresaria, ya que la policía interrumpió el festejo y ella los desafió.

Si bien la conductora había mostrado en sus storys de Instagram que había invitado a ciertos vecinos a su festejo, lo hizo un día lunes y hubo muchas quejas por parte de otros habitantes del barrio ya que el ruido no los habría dejado descansar.

Según informó Majo Martino en Mañanisima, pasadas las doce y media de la noche, la policía irrumpió en la fiesta de la empresaria para pedirle que la diera por finalizada. Ya que, según contó una vecina en el programa de Pamela David, el horario permitido los días de semana para realizar fiestas es hasta las doce.

Pese a la presencia policial y el pedido de dar por finalizado el encuentro, Wanda Nara no tuvo reparos y dijo “a mí no me importa nada, cobrame la multa”. No solo se decidió a pagar la multa sino que la fiesta siguió hasta las cuatro de la mañana.

Según contó una de las vecinas del country, las advertencias para finalizar las fiestas después de las doce son varias hasta la llegada de la multa, o las multas, por lo que resta saber si la presencia policial en la casa de Wanda Nara fue después de varias advertencias por parte de la seguridad del barrio.

Sin embargo, la mediática decidió darlo todo en su cumpleaños número 38 y continuó con el festejo hasta que se fue el último de sus invitados.

El festejo de Wanda Nara por su cumpleaños

Quiénes fueron los invitados al cumpleaños de Wanda Nara

La periodista Nancy Duré contó, en Socios del Espectáculo, quienes fueron los invitados a la fiesta que L-Gante organizó para Wanda Nara. Una de las principales invitadas fue Claudia, madre de Elián y suegra de la mediática.

También asistió Zaira Nara junto a su pareja, Facundo Pieres, y otros polistas que “bailaron como locos”. Mientras que el reencuentro de la noche fue el de Andrés Nara y Nora, padre y madre de Wanda y Zaira.

Wanda Nara con Maru Botana

Los participantes y jurado de Bake Off también se hicieron presentes en la fiesta y se vio a Andrea del Boca y Vero Lozano, así como a Maru Botana que “fue una de las más divertidas de la noche”.

La periodista Majo Martino también asistió al cumpleaños de Wanda Nara, así como Romina Urigh, la ex Gran Hermano, Floppy Tesouro y Luciana Salazar.

MVB