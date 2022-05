El Chyno Agostini habló de las adicciones de Nazarena Vélez: "Se hizo fuerte a base de golpes"

Nazarena Vélez contó en más de una oportunidad que tuvo una adicción a las anfetaminas que casi acaba con su vida. En ese momento la actriz notó el daño que podía causarle a sus hijos si algo le pasaba y decidió terminar con el consumo de pastillas para empezar su proceso de recuperación.

Gonzalo "Chyno" Agostini estuvo en el especial de Telefé Noticias que lleva por nombre "Herederos" y fue allí que le preguntaron por la adicción de su mamá, Nazarena Vélez, a lo que él respondió: "Me enteré que casi se muere por eso de las pastillas".

"Chyno" Agostini y Nazarena Vélez.

La periodista quiso profundizar en el tema e interrogó al artista sobre cómo se sintió en ese momento, si le causó angustia o tristeza. "Chyno" Agostini respondió: "La verdad que sí, pero por otro lado también entiendo a mi madre porque eran épocas dolorosas de ellas y tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, se hizo fuerte a base de golpes".

Si bien Nazarena Vélez reveló que siempre fue sincera con sus hijos y cuando eso ocurrió les dijo: "Mamá se mandó una cagada". Evidentemente, sus hijos siempre la acompañaron en cada proceso doloroso que le tocó atravesar y jamás la juzgaron, sino que por el contrario intentaron ayudarla a salir adelante.

"Chyno" Agostini.

Gonzalo "Chyno" Agostini se refirió a la muerte de Fabián Rodríguez

El cantante aseguró que uno de los momentos más difíciles para ellos como familia, pero sobre todo para Nazarena Vélez, fue el fallecimiento de Fabián Rodríguez, padre de Thiago, el hijo menor de Nazarena Vélez.

Con respecto a su relación con el exmarido de su mamá, "Chyno" Agostini manifestó: "Fabián es una persona a la que le tuve un amor gigante porque me llevaba siempre al colegio cada vez que estaba en lo de mi mamá y me daba mucho una mano cuando yo necesitaba algo, y la verdad que me trataba como un hijo más, entonces a mi me dolió mucho y hasta a mi padre le afectó".

Barbie, Fabián Rodríguez, Nazarena Vélez, Thiago y el Chyno.