El colorido look de Natalia Oreiro

Desde que la multifásetica actriz Natalia Oreiro comparte sus look en su cuenta de Instagram, no para de sumar me gusta y comentarios y se ha convertido en una ícono de estilos. El 2022 se lució conduciendo "¿Quién es la mascara?" que se trasmitió por la señal de Telefe y también robando la mirada de todos en los look con los que salía cada noche y si bien el ciclo finalizó hace pocos meses, sigue cautivando en sus redes con un fascinantes atuendos de ropa

Esta vez, impactó a todos con un vestido camisero corto con una variedad de estampado de zig zag, animal print, un vestido comodo y canchero, ideal para usar este verano 2023.

El look de Natalia Oreiro

Como es el vestido al que apostó Natalia Oreiro

Siguiendo muchas tendencias que serán furor en los siguientes meses, Natalia Oreiro es toda una fashionista a la hora vestirse. Esta primavera/verano, los estampados son furor y están presentes en absolutamente todas las prendas. Es vestido, es un camisero corto con una amplia variedad de estampados, animal print, cebra, variedad de colores como rojo, verde y celeste.

Natalia Oreiro y su nuevo outfit

¿Quién dijo que las botas son solamente par el invierno? A este increíble e impactante look, lo acompañó con unas botas de caña alta de color marrón con diseño de cebra.

Las botas de cebra que usó Natalia Oreiro con su vestido camisero

En los últimos días, la actriz fue noticia al mostrarse con su nuevo cambio de look: se cortó el pelo, se hizo el flequillo y le agregó ondas. Este look ochentoso y a lo Tina Turner, lo uso para interpretar en un nuevo personaje para la próxima película que se estrenará en el 2023.