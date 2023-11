Recientemente, Yanina Latorre fue convocada para la “salsa de tres” con Romina Uhrig. Sin embargo, la panelista de LAM renunció a participar de ello luego de que la exconcursante de Gran Hermano la dejara plantada en el ensayo. La mediática arremetió fuertemente contra Uhrig en un descargo: “A las 10.20 me avisa la coach, ni siquiera ella. La mandé bien a cagar. Yo no le dije que le iba a renunciar, es para que se entere ahora. Me avisó 10 minutos antes la coach que Romina no llegaba y que se sentía mal. Esta hija de p… me plantó. ¿Vos me estás cargando? Esto es una falta de respeto.”

Asimismo, ambas se cruzaron nuevamente en la previa del Bailando 2023, donde fueron protagonistas de un tenso conflicto: “Yo hubiera querido que a las 7 de la mañana me avisaras, yo cambio mi día, me das la posibilidad de no ensayar, o hacerlo más tarde, pero me contestaste ‘El ensayo se hace igual’ y vos a mí no me mandás.”

“Primero que dijo ‘te tengo que pedir disculpas porque estaba enferma’, no estaba enferma un carajo, nunca pensó en ir, eso es querer manipular, como cuando salió de la casa. Nunca me llamó, nunca me escribió, ni siquiera me rogó que me quedara.”, apuntó Yanina Latorre contra la exhermanita.

Pampita opinó sobre el conflicto entre Yanina Latorre y Romina Uhrig

Tras el complicado enfrentamiento, Pampita comentó acerca de la situación y lanzó un tajante comentario a Romina Uhrig: “¡Es que justo dejarla plantada a Yanina! Justo, porque a otra que se yo. Me parece que justo con Yanina se metió en el lugar equivocado", expresó la jurado del Bailando 2023, quien vio el incidente en vivo.

Asimismo, la modelo compartió su punto de vista sobre la situación y arremetió directamente contra la exconcursante de Gran Hermano. “Si tenés tantos compromisos y estás haciendo una salsa de tres que lo hacés de favor. La gente no sé qué se imagina pero uno va y ensaya y uno encima no está acostumbrado a estar ensayando. Quedás agotado y te tenés que ir a otro trabajo después.”, sentenció Pampita.

Además, Pampita subrayó la importancia de la comunicación en estos casos y sugirió que Romina Uhrig podría haber manejado la situación de otra manera. “Es complicado porque uno dice 'lo hago de favor' y después te das cuenta y decís 'para qué me metí en esta'. Es verdad que Romina le podría haber hablado directo. Cuando no hay comunicación directa es cuando pasan estos malentendidos", concluyó la modelo acerca del enfrentamiento entre la exhermanita y Yanina Latorre.

P.C