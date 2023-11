Yanina Latorre contó varias veces en LAM que El Polaco le hizo diferentes propuestas sexuales a lo largo de los años. "Yo ya conté acá que él me ofreció sexo y que le dije que no", señaló la panelista en julio de 2019. Y agregó: "Fue cuando hicimos el Bailando, en una fiesta. Es viejísimo".

En mayo de 2022, Yanina Latorre reveló que el cantante también le había hecho otra propuesta: "Una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no. Me escapé, estaba con Jey Mammón y me fui bailando, le dije 'vámonos de acá', estábamos en una fiesta", relató la angelita. Previamente, había confesado que le gustaba el músico pero no quería problemas con su marido ni con Barby Silenzi.

El Polaco y Yanina Latorre en un videoclip

Esta vez, la propuesta de El Polaco hacia Yanina Latorre no tuvo que ver con lo sexual sino con lo profesional. El ex de Karina La Princesita convocó a la panelista para protagonizar su nuevo videoclip. En una nota con LAM, adelantó que se trata de una canción romántica y que va a haber muchas sorpresas.

Además, el cantante indicó que lo estrenarán próximamente en el programa donde trabaja la angelita.

Por su parte, Yanina Latorre afirmó que no le quiso cobrar por el trabajo y el amigo de Fede Bal a cambio le regaló una cadenita y un perfume en agradecimiento.

Habrá que esperar entonces para ver si hay o no beso en la ficción entre la angelita y El Polaco.