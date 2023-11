El Bailando 2023 está plagado de polémicas, parejas y renuncias desde que arrancó. En LAM revelaron que una persona fuera de la competencia, pero que formaba parte de la salsa de tres se había porque la famosa participante la plantó en un ensayo: luego confirmó que se trataba de Yanina Latorre y Romina Uhrig.

El nuevo escándalo del Bailando 2023

Entre tanto suspenso, Ángel De Brito señaló: "Voy a empezar por quién renunció y fue Yanina. No va a bailar con Romina Uhrig. Porque hoy plantó el ensayo", dijo el conductor. "No fue por eso, fue por la manera. Encima que te invitan a la salsa de tres, aceptas, vas y lo das todo sin ser bailarina. Tuve mucho profesionalismo", acotó Yanina Latorre.

Yanina Latorre.

La angelita explicó que vive lejos y hasta el ensayo tenía dos horas desde Pilar, donde vive con su familia. La panelista estaba molesta porque su tiempo era limitado para ensayar porque de ahí iba a trabajar y la ex Gran Hermano le cambio el horario por ir a grabar unos programas que tenía que hacer presencia, pero después no se presentó.

"No quiero caerle a la coach y al bailarín que son increíbles. Avise que miércoles no podía, entonces ensayábamos hoy... Me levanté a las 6:30 para llegar a las 10:30 y 10:20 me avisó la coreógrafa, no siquiera ella, de que Romina no iba a llegar porque se sentía mal", agregó Yanina Latorre. La angelita explicó que renunció y no le dijo a Romina Uhrig para que se entere en vivo.

AF.