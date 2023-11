Yanina Latorre destrozó a Romina Uhrig por el mal trato que recibió en el Bailando: “Me ninguneó”

Yanina Latorre renunció a su participación en la "salsa de a tres" con Romina Uhrig en el Bailando 2023, luego de que la exparticipante Gran Hermano la dejara plantada en un ensayo. La panelista de LAM explicó que estaba dispuesta a comprometerse con el certamen, pero que la falta de compromiso de Uhrig la llevó a tomar la decisión.

“A las 10.20 me avisa la coach, ni siquiera ella. La mandé bien a cagar. Yo no le dije que le iba a renunciar, es para que se entere ahora. Me avisó 10 minutos antes la coach que Romina no llegaba y que se sentía mal. Esta hija de p… me plantó. ¿Vos me estás cargando? Esto es una falta de respeto.”, expresó furiosa Latorre.

Asimismo, en el Bailando 2023, Yanina Latorre y Romina Uhrig se cruzaron en un tenso enfrentamiento. “Yo hubiera querido que a las 7 de la mañana me avisaras, yo cambio mi día, me das la posibilidad de no ensayar, o hacerlo más tarde, pero me contestaste ‘El ensayo se hace igual’ y vos a mí no me mandás. Vos tenés el equipo que son ellos dos y por una cuestión de respeto me das a elegir. Me escribiste tarde porque tu coach te dijo ‘Pedile perdón’, si no ni me hablabas.”, arremetió nuevamente Yanina Latorre a pesar de las disculpas de la exhermanita.

Yanina Latorre defenestró a Romina Uhrig tras su mal comportamiento

Tras el escándalo entre Yanina Latorre y Romina Uhrig, la panelista de LAM fulminó a la exdiputada Nacional a través de sus historias de Instagram. Asimismo, la mediática comenzó hablando sobre los buenos tratos tanto del Polaco como de su equipo, quienes brindaron lo necesario para su comodidad junto con increíbles regalos. Además, hizo alusión a la exGran Hermano y sus malos tratos: “Me ninguneó”.

Además, Yanina Latorre destrozó a Romina Uhrig con fuertes declaraciones: “Romina Uhrig, salida de Gran Hermano, que me llamó porque le servía para la previa, como le hice ayer, me clavó en el ensayo. No me compró ni un pollo, ni un huevo duro, nada.”

Del mismo modo, Yanina Latorre hizo hincapié en la falta de respeto que tuvo Romina Uhrig en comparación con El Polaco. “Gente agradecida, educación, pensar en el otro. Ayer Romina en el piso del Bailando mintió en todo. Primero que dijo ‘te tengo que pedir disculpas porque estaba enferma’, no estaba enferma un carajo, nunca pensó en ir, eso es querer manipular, como cuando salió de la casa. Nunca me llamó, nunca me escribió, ni siquiera me rogó que me quede. Hacete cargo, sos una chica grande”, concluyó la panelista de LAM.

P.C