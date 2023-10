Luego de que el Cone Quiroga protagonizara un fogoso beso con su bailarina, Martina Peña, volvieron a surgir varias versiones de un nuevo romance entre ellos. Sin embargo, Coti Romero no pareció gustarles estos rumores y decidió realizar un fuerte descargo en sus redes.

Cuando la correntina expresó que ya había visto al cordobés con otras mujeres, la bailarina la cruzó: "La diferencia es que esto fue una coreo, algo pactado por el coach. Lo que él haya hecho con vos es otra cosa diferente, no digas que ya viste estos besos. Te lo digo bien, porque yo ya te lo dije una vez, no quiero pelear".

El Cone Quiroga junto a Martina Peña.

Y continuó en el Bailando 2023: "Que 'me molesta que él te mande correos', por mí que él te mande lo que quiera, yo tengo mi vida aparte. Yo con él me llevo bien y yo con vos siempre te aclaré que tenía la mejor de las ondas, no sé por qué hacés esos comentarios".

Pero eso no fue todo, ya que en el programa Martina Peña le aseguró a Coti Romero: "Yo a él lo banco como persona, no como hombre, yo no me estoy fijando en él como hombre. Lo que hizo con vos, problema tuyo. Yo nada más lo banco como persona y como compañero, nada más".

Ahora, Martina Peña le dio likes a comentarios contra Coti Romero

Luego de ese fuerte cruce que ambas protagonizaron en el programa de Marcelo Tinelli, al parecer todo quedó mal, y ahora salieron a la luz unos escandalosos likes que dio la bailarina en sus redes sociales.

Los likes de Martina Peña.

Algunos de los comentarios a los que le dio "Me gusta" en su TikTok Martina Peña contra Coti Romero fueron: "¡Genios! Aunque no sean nada, sigan con esos besos así se ahoga en su veneno la infumable vístima", "¡Hermosa! ¡No le des cámara! Ignorala", "Qué beso, por Dios. ¡Vamos Cone, activá!", "Me encantan como pareja, estoy subida al barco".

