Wanda Nara viajó junto a Mauro Icardi y sus hijos a Turquía, donde el deportista volvió para renovar su contrato con el Galatasaray.

La modelo y conductora compartió toda su travesía en redes sociales donde también mostró cómo la recibió el pueblo turco y los mensajes de amor y apoyo en el particular momento que atraviesa por su salud.

"Mejorate pronto", fueron los pasacalles que los fanáticos turcos de la pareja le regalaron a Wanda Nara traducidos al inglés e italiano.

El recibimiento a Wanda Nara en Turquía

La conductora de Masterchef subió también un video donde aparece desde el auto saludando a los seguidores del equipo que se acercaron con vítores a recibirla.

Así recibieron a Wanda Nara en Turquía.

Antes de viajar, Wanda Nara habló nuevamente de su salud

Antes de viajar a Turquía, Wanda Nara rompió el silencio sobre su salud y habló sobre cómo atraviesa este momento.

"¿Cómo te sentis? En la TV dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿a dónde?", fue la pregunta que le hicieron sus seguidores y que la modelo decidió responder.

"No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", señaló y luego, se animó a hablar de su salud.

: "La verdad es que estoy muy bien. Y sí, muchas veces hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro", respondió Wanda Nara.