Andrés Nara y Alicia Barbasola estuvieron en el estudio de Nosotros a la Mañana luego de haber sido dados de baja del Bailando 2023, el nuevo certamen de Marcelo Tinelli, y sorprendieron a los televidentes con sorpresivas declaraciones sobre Wanda Nara y su salud.

Primero el papá de Wanda habló sobre sus nietos, pero después comenzó a hablar sobre las novedades de la supuesta enfermedad de su hija: "La información que tenemos es la que dijo ella. No va a hacer ningún tratamiento".

Andrés Nara junto a Alicia Barbasola

Al escucharlo, Barbasola aprovechó la oportunidad para agregar indignada: "Nos sentimos muy maltratados porque nosotros sabíamos la verdad y no podíamos hablar. Me quedé sin trabajo porque Nora (Colosimo, la mamá de Wanda) llamó al lugar y pidió que me desvincularan. Me dijeron que no querían problemas y que, por dos semanas, no fuera porque era una empresa seria".

Además, Alicia sorprendió al estudio al revelar que tiene una serie de chats entre Wanda Nara y Kennys Palacios, su mejor amigo, en el que darían a entender que ella no está enferma. La esposa de Andrés Nara reveló: "Ya le prometí esas conversaciones a un periodista".

Alicia Barbasola dio a entender que Wanda Nara está mintiendo

Al entender la acusación que lanzó al aire la esposa de Andrés Nara, Juan Etchegoyen, panelista del ciclo, comentó: "Ustedes están dando a entender que todo esto con respecto a la salud de Wanda es un invento".

Para cerrar el tema, Alicia Barbasola reflexionó reforzando su teoría: "No dudo de Jorge Lanata, que lo dijo de buena fe, pero sabemos de dónde viene la fuente". Por último, Josefina Pouso lanzó indignada: "Si esto fue por una movida de prensa, me parece gravísimo".

J.C.C