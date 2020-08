El fuerte descargo de Mica Viciconte tras las acusaciones que recibió por "maltratadora"

Los conflictos entre Fabián Cubero y su pareja, Micaela Viciconte y la exmujer del exjugador, Nicole Neumann son tema de todos los días. Sus peleas, idas y venidas ya son moneda corriente y parece no haber ni siquiera un momento de paz en este triángulo de personas. Pero en esta oportunidad, la exchica combate se cansó de aquellos que la señalaron como "maltratadora" hasta el punto en que la rubia supo decir que ella le contestó mal a una de sus hijas y salió con los tapones de punta a acallar voces mediante su cuenta de Twitter.

Harta de recibir críticas o ser juzgada y sin nombrar a Nicole (ya que existe una medida judicial que impide que cualquiera de las partes hable de unos y otros) Mica escribió: "Para los que hablan tanto y con tanta agresión les quiero decir que lo de 'maltratadora' me gustaría que me lo aclaren, ¿dónde lo fui? Porque hablar al pedo es muy fácil, ¿no? Tengo una familia que me enseñó el respeto", comenzó diciendo para enseguida postear otro tweet..

"Defenderse de una agresión no es ser maltratadora. Hay que separar de verdad... Hay personas que sufren maltratos y les puedo asegurar que no es mi caso. Yo no estoy hablando de varios temas y si no busquen desde el día que me llegó la cautelar", en referencia a cuando Nicole Neumann pidió la cautelar para que no se hable ni de ella ni de las tres hijas que tiene con "Poroto", Indiana, Allegra y Sienna.

¿Tendrá respuesta? Mirá sus filosos tweets...

Para los que hablan tanto y con tanta agresion les quiero decir que lo de maltratado me gustaría que me aclaren donde lo fui. Porq hablar al pedo es muy https://t.co/YeiZO9nxQD? Y después tengo una familia que me enseñó el respeto. — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) August 25, 2020

Defenderse de una agresion no es ser maltratadora.Hay que separar de verdad ,hay personas que sufren maltratos y les puedo asegurar que no es mi caso.Yo no estoy hablando de varios temas y sino busquen desde el día que me llego la cautelar. Buen día!!☀️ — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) August 25, 2020