Macaulay Culkin cumple 40 años: un vida de éxitos, excesos y abusos

Aunque los años sigan pasando, en los corazones de todos siempre será, "Mi pobre angelito", el personaje que Macaulay Culkin interpretó en dos súper taquilleras películas en los años '90 cuando era solo un niño y causó revolución en el mundo. Un día como hoy pero de de 1980 nacía la estrella de Hollywood que vivió sus años de gloria de pequeño, fue amigo de Michael Jackson, tuvo problemas de adicciones y hasta reveló que sufrió abusos por parte de su padre.

Según contó públicamente hace dos años, su padre abusó de él "física y mentalmente", y también aclaró cómo fue su amistad con el "Rey del Pop", Michael Jackson a quien conoció cuando fue protagonista del vídeo musical "Black and White". Luego vendrían las acusaciones contra el cantante sobre el abuso de niños y Macaulay negó rotundamente que el músico haya tenido algún acercamiento íntimo con el.

En 2004, con apenas 24 años el actor que ya había interpretado varios éxitos como "Solos con nuestro tío" en 1989, la aclamada "Mi primer beso" en 1991, "Ricky Ricón" en 1994 y "Mano a mano con papá" de 1994, comenzó a tener problemas con las drogas y según informa el sitio filo.news fue detenido por posesión de estupefacientes y en 2012 la revista estadounidense "The National Enquirer" aseguró que Culkin gastaba alrededor de unos seis mil dólares al mes en heroína, lo cual él siempre negó.

"Está bien que la gente se preocupe por mí si ven que hago estupideces, pero no, nunca me he visto en la situación de tener que pagar miles de dólares al mes para conseguir heroína o cualquier otra cosa. Pero lo que de verdad me ponía enfermo era ver cómo algunos periódicos terminaban envolviéndolo todo con su falsa apariencia de preocupación", supo decir en "The Guardian" en aquel momento.

En el terreno del amor, Culkin sedujo a una de las mujeres más bellas del mundo, la actriz Mila Kunis con quien estuvo de novia durante ocho años entre 2002 y 2010. Si bien siempre tuvieron un perfil muy bajo, y pocas veces se mostraban juntos en eventos, quienes conocieron al actor dicen que la ruptura con ella lo dejó devastado. Antes estuvo casado con Rachel Miner, actriz que trabajaba en Broadway, pero se divorció al poco tiempo. Su última pareja es nada menos que Brenda Song, la ex chica Disney, protagonista de "Zack y Cody", con quien está en pareja desde 2017.