El contundente mensaje de Camila Cavallo, ¿para Mariano Martínez?

Camila Cavallo y Mariano Martínez se separaron hace ya algunos meses sin escándalos ni terceros en discordia. Pero algunos mensajes en redes sociales generan especulaciones sobre el desenlace de la relación.

En medio de rumores de romance del actor con la influencer española María Fernández, la modelo santafesina compartió una sugerente placa en sus redes. "Me gusta darle a la gente lo mejor de mí. Y no me importa cuántas veces lo valoren, porque uno comparte lo que lleva por dentro y no lo que los demás hagan con ello", dice el post que acompañó con un emoji de corazón.

Antes, Camila llamó la atención cuando subió un video cantando una canción cuya frase también provocó especulaciones. ¿Era para Mariano?

“La mejor versión de mí, no la conociste tú. Porque siempre me frenaste, con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera me olvidé de hasta ser yo”, fue el fragmento de una canción de Nati Natasha y Romeo Santos que la diosa compartió en su Insta Stories.

¡Provocadora!