Preocupación por el delicado estado de salud de Susana Romero : "Sigo respirando; hasta cuando, no sé"

Susana Romero fue un ícono de los años 80 y 90, época en la que deslumbró por su talento, desparpajo y belleza. Ahora, la actriz se encuentra en afrontando problemas relacionados a su salud.



En el programa televisivo Confrontados, dieron a conocer audios de la artista donde relata las dos operaciones del corazón que tuvo que atravesar y cómo está actualmente llevando a cabo la recuperación, que también se complica por el brote de Coronavirus en nuestro país.



"En los últimos tres meses tuve dos operaciones de corazón muy complicadas. No me siento bien, me falta el aire, estos días no me ayudan y la soledad tampoco. Ayer y hoy fueron los peores días, en cambio hay otros días en los que zafo. Estoy en plena recuperación y falta todavía porque encontraron también que tengo una parte de la carótida semi tapada. Es por el estrés, porque no fumo, no tomo nada", comenzó contando Romero.





Para poner un poco en contexto, la Romero explicó como comenzó todo: "Hace más de tres años que vengo con problemas y cada vez peores porque nadie daba en la tecla. Creían que era un tema óseo y otras cosas, menos lo que tenía. Y salió que tengo un soplo en el corazón de toda la vida. Tengo el 76 % de las arterias tapadas, y también la femoral y la carótida. Entonces no sé cómo sería mi vida si no me cuidara. Ya me hubiera muerto".



"Tomo muchos remedios, estoy harta. El médico me obligó a hacerme la segunda operación. Cada una duró seis horas. Estoy tan cansada. Y me hice las dos operaciones en el medio de la pandemia, con apenas un mes y pico de diferencia. Pero bueno, sigo respirando. Hasta cuando, no sé", precisó sobre su estado anímico.



Como si la situación no fuera complicada, la actriz se encuentra sola debido al aislamiento social: "Estoy acostumbrada a estar sola. Mis hijas me llaman todos los días, me mandan lo que necesita para que no salga a comprar. De lejos, me cuidan un montón, y hacen lo que pueden. El tema bravo es a la noche. Tengo el botón anti pánico pero si me caigo redonda en el piso, no puede venir nadie. Me dijeron que tenga una enfermera pero no quiero, estoy acostumbrada a estar sola", cerró.