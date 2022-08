El crudo relato de Cinthia Fernández sobre la internación de su hija Francesca

Cinthia Fernández regresó de sus vacaciones e hizo un crudo relato de la pesadilla que vivió su hija Francesca al enfermarse en el viaje que hicieron rumbo a Punta Cana, a donde fue también con Charis y Bella.

“Pasé unas vacaciones hermosas. Mi hija está bien, gracias a todos realmente porque fue muchísimo el cariño. No pude responder a nadie”, comenzó Cinthia en el programa "Momento D", que conduce Fabián Doman por la pantalla de El Trece.



Luego relató cómo se desencadenó el episodio en donde la pequeña se enfermó del estómago y tuvo que permanecer internada. “Comió una hamburguesa de la M, que la detesto, no coman ahí, es basura. Lamentablemente, todos los chicos la piden, hay que quemar etapas, yo la dejo. No tiene escherichia coli, fue lo primero que descarté”, contó.

En ese momento, Cinthia comenzó a relatar cómo fue que la pequeña comenzó a descomponerse. “Nos subimos al avión, la nena estaba perfecta, nos subimos a las doce de la noche, dos y media de la mañana empieza a vomitar y nunca más paró. Llegó totalmente deshidratada, y el tema es que cuando dejo las valijas, la termino de bañar, porque pobre, se hizo encima, ya no tenía más ropa”, indicó sobre el caótico viaje.



“Llegué a las once de la mañana, todas esas horas la nena deshidratada porque no había forma de que retuviera nada. Y nada, llegamos y la llevé a la clínica porque se me desmayó. El problema fue la clínica, Centro Médico Punta Cana, un desastre. Ellos son un amor, son muy acogedores, muy cálidos, pero el sistema médico la verdad que es paupérrimo. A mí me salvó el seguro y ser la mamá molesta que estaba preguntando absolutamente todo”, cerró la modelo sobre cómo fue la situación que la mantuvo en vilo todos estos días.

Cinthia Fernández mostró cómo disfrutan de las vacaciones sus hijas

Pese al mal momento, Cinthia Fernández y sus hijas pudieron disfrutar de las atracciones de Punta Cana en el hotel "all inclusive" en donde se hospedaron. La modelo compartió varios videos en donde mostró que las niñas fueron al "Club Nick", dentro del lujoso hotel donde están hospedadas. Allí las mellis pudieron jugar y lanzarse desde los toboganes más grandes, aunque por su parte, Fran recorría con lentitud las instalaciones.

Por lo pronto se desconoce la fecha de regreso de la bailarina y sus hijas, lo que es seguro es que estos días con Fran sintiéndose mejor los van a aprovechar al máximo.