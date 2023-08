El desafío de Abel Pintos en Got Talent: “Nunca estuve tanto tiempo expuesto en televisión”

Abel Pintos es uno de los artistas populares más queridos de la música argentina. Desde los siete años, cuando cantó en un acto del colegio en el que sorprendió a todos, hasta su consagración a nivel nacional, el músico de 39 años ha sabido construir una carrera a base de esfuerzo que terminó dando sus frutos y lo llenó de logros y reconocimientos.

Hoy, desembarca en la pantalla de Telefe a partir de las 21.45 con el estreno de Got Talent Argentina, la versión local del conocido concurso de talentos británicos, conducido por Lizy Tagliani.

Abel Pintos en exclusiva con CARAS

El cantautor dará devoluciones junto a La Joaqui, el uruguayo Emir Abdul y la actriz Florencia Peña, y por lo poco que adelantaron los protagonistas del programa, Abel ocupará el lugar del jurado estricto.

“Mis devoluciones tienen una característica que a lo mejor me ponen un poquito en ese lugar”, explicó en diálogo con CARAS. Sin embargo aclaró que tanto él, como sus compañeros han sido 'afectados emocionalmente por todo lo que ha pasado en este escenario'”.

Ana Laura Espósito es la encargada de los outfits de Abel Pintos en Got Talent | Telefe.

Con un look llamativo de pantalones negros y una remera transparente de red, cubierta por una túnica de lentejuelas plateadas, el músico no pasó desapercibido durante el evento presentación del programa que se llevó a cabo en los estudios de Telefe, en Martínez.

“Es creación de Ana Laura Espósito”- vestuarista, estilista y hermana mayor de la cantante Lali Espósito - explicó apenas fue consultado por el outfit.

“Ella me interpreta y se pone a volar y todo lo que se va a ver durante todo el programa no es de ropa que ya existía, sino de ropa que se hizo especialmente para expresar lo que yo quería expresar a través de la estética. Quería que la gente se entere lo que significa ese desafío artísticamente para mí”, detalló Pintos.

- ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?

- Con muchísima emoción. Fue un proceso muy divertido y de mucho aprendizaje. Aprendí mucho de los participantes, de la producción, de mis compañeros que son increíbles. Y aprendí a quererlos mucho. Yo nunca estuve tanto tiempo expuesto en televisión. No había experimentado la televisión desde adentro, siempre había admirado la televisión del otro lado. Y ser parte de ese universo mágico me genera mucha ilusión y por eso acepté.

- Decís que nunca estuviste tanto tiempo expuesto, ¿Dudaste en algún momento de aceptar?

- Dudé, pero no dudé del formato, ni del equipo, ni el canal, ni de la gente que vino a proponerme. Dudé de si iba a poder encontrarme en esta rutina, porque creo que nunca en mi vida fui tan ordenado como en el proceso de esta grabación.

Got Talent Argentina estrena esta noche a partir de las 21.45 por Telefe | Gentileza Telefe.

- ¿Qué es lo que más te deja este desafío?

- Me genera ilusión esto de poder ver a gente que está en su recorrido de encontrar, o de reconocer, o de revalidar su talento y acompañarlos en ese proceso que uno sabe muy bien de qué se trata, fue muy emocionante para mí y para todos.

- ¿Pudiste encajar las grabaciones con tu carrera musical?

- Se dieron todas las condiciones necesarias. Estaba terminando una gira, quería tomarme un tiempo para poder descansar del viaje constante, pero también para poder empezar a pensar en lo que va a ser mi próximo disco. En ese tiempo, yo que soy bastante hiperactivo, me vino muy bien tener otra actividad que, además, me abstrajera, porque para mí es un universo nuevo. Entonces, los días que no grabábamos, me ponía a trabajar en mi música y estaba fresco. Venía con ideas nuevas.

Got Talent se encuentra en más de 50 países alrededor del mundo y en todos ellos -algunos más y otros menos- ha significado un éxito absoluto. Una de sus características es la conexión que crean los artistas con el público, a través del televisor, algo que Abel Pintos confía que va a suceder a partir de esta noche.

“Este programa tiene todos los condimentos para lograr eso único que es reunir a la familia completa frente al televisor, porque todas las edades se pueden sentir identificados. Eso me parece mágico. Si se da así va a ser una de las emociones más grandes”, detalló el intérprete de “La Llave”.

El jurado se completa con Emir Abdul, La Joaqui y Florencia Peña, junto a Abel Pintos. | Telefe.

- ¿Qué te gustaría que pasará con el programa?

- Me encantaría poder estar en esas casas, cuando se encuentren discutiendo cuál participante tenía que pasar, porque eso hubo mucho entre nosotros. Pero también va a pasar la emoción, también va a pasar la unión de darse cuenta de que cada apuesta que uno hizo, vale la pena al ver que los artistas crecen tanto.

Got Talent se estrena este lunes 21 de agosto a las 21.45 por la pantalla de Telefe con la conducción de Lizzy Tagliani y un despliegue único de artista luchando por cumplir el sueño de triunfar y vivir de su arte. También puede verse en stream por YouTube y Twitch cada noche con la conducción de la host digital Lula Miranda.