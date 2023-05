El descargo de Coti Romero tras las críticas por sus comentarios sobre su posible baja del Bailando 2023: "Entiéndanme"

Coti Romero confesó que está dispuesta a bajarse del "Bailando 2023" en caso de que la producción no le permita ser pareja de baile del Cone. "Sé que sería una hermosa oportunidad pero lamentablemente no me gustaría competir contra él, dejaría que él siga y lo apoyaría en su sueño", sentenció la ex participante de Gran Hermano.

Sus fans se hicieron eco de sus declaraciones y se lo reprocharon en las redes, por lo que Coti Romero sintió la necesidad de compartir un descargo desde su cuenta oficial de Twitter. "Es lo que me hace bien a mí, si no les gusta, al menos entiéndanme", expresó.

El Cone y Coti.

"Y dejen de discutir entre ustedes. Al que le gusta bien, y al que no, 'yurú chupita'(que cierre la boca), como decía mi papá", agregó Coti fiel a su estilo de defender su postura.

"No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada 2x3. Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven", agregó la influencer para explicar el por qué de sus palabras y lo que significa para ella el apoyo del Cone.

Los tweets de Coti.

Coti Romero abrió su corazón

"Nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días, pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros. Reconozco no estar preparada del todo para las cosas que se vienen y por eso se que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora, así me ahorro disgustos, y si me van a seguir bancando, ayúdenme con su apoyo para que pueda estar en el bailando, que podamos ser pareja", manifestó la correntina con el corazón en la mano.

"A veces es más importante la salud mental, que cualquier otra cosa, y se los digo yo, que he tenido pensamientos de mierda que ninguno se merece tener. Mi familia me apoya en todo, gracias a Dios, y eso me da fuerzas para decir y hacer lo que me nazca realmente, por eso no tengo miedo de decir lo que siento, sin importar lo que los otros puedan opinar de mi actuar, siempre ha sido así y no va a cambiar", reconoció Coti.

El descargo de Coti.

Para terminar, Coti manifestó que no le gusta tener que aclarar los motivos de sus palabras y mencionó la importancia de ser responsables a la hora de opinar sobre la vida de los demás: "Que bajón tener que salir a explicar todas esas cosas que vivo día a día, creo que deberían tener más en cuenta que uno nunca sabe por lo que el otro está pasando internamente, tener más cuidado".

"Hablando también de las opiniones acerca de las relaciones... sólo los integrantes de la pareja saben lo que viven, pasan, sufren y cómo lo sobrellevan, por eso bloqueo a las ridículas que opinan como si vivieran con nosotros (los malos comentarios obvio, no me molestan los otros)", cerró Coti Romero.