Ángel de Brito puso a temblar a las angelitas fijas de LAM. El conductor de América TV confirmó que la ex Gran Hermano Coti Romero se sumará como angelita y Nazarena Vélez reaccionó.

El destacado presentador aseguró que la picante Coti Romero se unirá el próximo 15 de mayo al grupo de las angelistas y estará una semana fija reemplazando a Nazarena Vélez que estará de vacaciones.

"Bien Coti, me gusta", comentó Naza. Pero cuando le cayó la ficha, dijo: "Te lo pido por favor que, no", comentó Nazarena al sAber que la ex Gran Hermano no estaría entre las famosas a rotar la silla de la angelita invitada y sí sería fija.

Coti Romero.

"Naza, quédate allá, quédate a cuidar a tu nieto, no vuelvas, gracias", comentó en broma Ángel de Brito. El presentador también confirmó que Coti Romoro y su novio, Alexis Quiroca "El Conejo" ya están confirmados para el Bailando 2023. "Los Gran Hermano ya empiezan a trabajar fuera de Telefe. Ya Telefe habilitó a la mayoría para que pueda trabajar de lo que quisiera".

Yanina Latorre agregó que el contrato, Coti y el Conejo lo siguen teniendo con Telefe. "Están habilitados para hacer otros trabajos si no hay donde estar en el canal".

LAM.

Nazarena estará dos semanas fuera de LAM por vacaciones. La primera semana serán angelista rotativas y en la segunda se unirá Coti e forma continua.

Coti estará en el Rosedal para conocer a sus fans

La picante Coti confirmó que mañana sábado sobre las 15 hs estaré en el Rosedal de Palermo en Buenos Aires. "Espero pasarla bien, si quieren llevar mates, tereré o lo que ustedes quieran, pueden llevar" comentó la nueva y futura angelita.

Coti Romero.

Coti Romero quiere que esta juntada se viva como una reunión de amigos, muy divertida, tranquila porque ella considera a sus fans sus amigos. "Vamos a pasar un hermoso día, nos vemos mañana".

S.A.