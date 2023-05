Coti Romero es una de las participantes confirmadas para el "Bailando 2023", al igual que su pareja, el Alexis Quiroga, alias el Cone, y su ex compañero de "Gran Hermano", Tomás Holder. Sin embargo, su paso por la pista más famosa está en peligro.

En diálogo con Revista Caras, Coti Romero se sinceró sobre su forma de pensar acerca de la posibilidad de no participar como pareja de baile con el Cone, sino compitiendo entre ellos. "Yo creo que hasta me bajaría en caso de ser así. Sé que sería una hermosa oportunidad pero lamentablemente no me gustaría competir contra él, dejaría que él siga y lo apoyaría en su sueño", sentenció la influencer.

Coti y el Cone.

"Los dos coincidimos en que no nos gustaría competir entre nosotros y hasta veríamos qué se puede hacer en caso de ser así, porque no nos gusta la idea de no ser pareja de baile. Los dos tenemos el mismo pensamiento en cuanto a bailar juntos", agregó convencida Coti.

Sin embargo, el planteo de bailar juntos no es un capricho, sino que tiene un sustento razonable. "Tenemos un fandom muy grande que es 'Cotinejo', a parte de los nuestros individuales, pero sería muy difícil en ese caso. Si estamos juntos, tenemos muchísimas posibilidades más", analizó la nueva panelista de "LAM".

Coti y Alexis.

"Al final termina eligiendo la gente... yo prefiero ir a muchos teléfonos, llegar lejos pero tener el apoyo de nuestro fandom unido, que tener puntajes buenos y al final no llegar ni a la final", confesó Coti respecto a cómo evalúa la participación junto a su pareja.

"Cuando lo anunciaron, nos pusimos re contentos porque pensamos que ya estaba dicho que era juntos", se sinceró la novia del Cone. Con respecto a que ninguno de los dos es bailarines, Coti fue muy optmista ya que recordó: "Yo bailaba cuando era chica, algo tengo, y también hice gimnasia artística, además de eso, le vamos a poner todo de nuestra parte en los ensayos".

El Cone y Coti.

Cómo se preparan Coti Romero y el Cone para el "Bailando 2023"

La pareja es consciente de que la exigencia física es mucha para quienes forman parte del cetamen de baile, por lo que ya se pusieron manos a la obra con los preparativos. "Empezamos a correr, salimos a trotar y cambiamos la alimentación, vamos a empezar el gimnasio y en junio arrancamos baile", reveló Coti.

Al ser consultada sobre si tomarían clases de baile juntos o por separado, Coti Romero respondió: "Vamos a practicar juntos porque tenemos muchas ganas de entrar como pareja, todavía no sabemos qué ritmo practicaremos".