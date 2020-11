El descargo de Griselda Siciliani tras la ausencia de Leticia a Masterchef

Leticia Siciliani sorprendió a sus seguidores por su ausencia en Masterchef. De manera inesperada, la joven actriz no participó de las últimas galas y confirmó que se debió a un problema de salud.

Con un firme hermetismo, la ex cuñada de Adrián Suar no dio detalles de los motivos ante la insistencia de la prensa. "Para que se deje de especular y bardear, la realidad fue que llegué a grabar y tuve una hemorragia muy fuerte. Por suerte, la producción estuvo conmigo y mis compañeros también. Me hubiera encantado tener un reemplazo, pero paso todo ahí en el momento. Muchas gracias a todos", contó finalmente en sus redes sociales.

Al ver el descargo de su hermana, Griselda Siciliani estalló en ira por quienes no respetaron el deseo de Leti de no contar lo sucedido. "La salud debería ser un límite, un espacio de intimidad donde decir 'no quiero comentar lo que me pasó' sea suficiente. Te amo hermana, sos pura luz", disparó la actriz.

Reglas son reglas

Debido a la ausencia del certamen y la dificultad para encontrar un reemplazo, Leticia debió acatar reglas especiales. Según establecieron en el reality, la actriz tuvo que convertirse en la mejor de cada gala para no ir directamente a la sentencia el domingo. Ante este desafío, Siciliani superó con honores la gala del lunes, en la que se destacó con empanadas patagónicas, pero no logró superar la del martes en la que compitió de manera directa con Claudia Villafañe.