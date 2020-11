Sarah Ferguson relató los momentos atroces que vivió cuando era parte de la Corona Británica

Sarah Ferguson o la duquesa de York se la conoce cariñosamente como Fergie, pero desgraciadamente ese no es el único apodo que recibió en los últimos años. En una reciente entrevista la ex esposa del Príncipe Andrés relató cómo vivió su divorcio mediático y como era ser parte de la realeza en esa situación.

En esa etapa la prensa comenzó a llamarla Duchess of Pork, haciendo un juego de palabras con su título nobiliario y la palabra 'cerdo' en inglés para burlarse de su aspecto físico.

La mamá de las princesas Eugenia y Beatriz había comenzado a buscar consuelo en la comida durante sus años en un internado y a partir de ese momento entró en una dinámica muy nociva que la llevaba a comer sin control solo para sufrir después enormemente mientras trataba de adelgazar.

"Me refugiaba en las salchichas y los sándwiches de huevo con mayonesa. Fue una dinámica que continuó también cuando me hice adulta", contaba hace poco tiempo a la publicación "The Sun". "Cuando mi marido se ausentaba, me entristecía y entonces comía aún más y engordaba. La comida era mi mejor amiga y recurría a ella siempre que las cosas se ponían difíciles".

Los títulos eran tan ofensivo que hicieron agravar sus inseguridades y hundirla en esa espiral: "Llegó un momento en el que ni siquiera soportaba mirarme al espejo. Por suerte, eventualmente fui capaz de hacer algo al respecto".También reveló que actualmente sigue dietas como la "cetogénica".

Sarah Ferguson está por convertirse en abuela de su primer nieto a principios del 2021, así lo revelaron su hija Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank.

La fuerte frase que el príncipe Carlos le dijo a Lady Di por culpa de Camilla Parker Bowles

Lady Di, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles fueron protagonistas de uno de los triángulos amorosos más intrigantes. Tal es así, que hasta el día de hoy sigue siendo novedad la tormentosa relación de amantes que Charles y su actual mujer tuvieron y que por supuesto, Diana sufrió en carne propia. Un romance "prohibido" lleno de idas y vueltas que terminó por lastimar a todo el entorno.

Ahora, una astróloga llamada Penny Thornton, a quien Diana consultaba asiduamente, reveló que la noche anterior a su casamiento, el Príncipe de Gales le disparó una devastadora confesión que marcó cómo sería su futuro juntos. "No te amo", le dijo.

"Una de las cosas más impactantes que Lady Di me dijo fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba", contó Thornton en una entrevista para el documental “La entrevista a Diana: la venganza de una princesa".

"Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana", sostuvo y finalizó: "Ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento. Pensó en no asistir a su propio casamiento".



Sin embargo, Lady Di decidió seguir con el matrimonio y pese a esto, Charles también continuó con su relación paralela con Camilla Parkes Bowles.