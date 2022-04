El descargo de la China Suárez en medio del nuevo escándalo del Wandagate: "Fomentando el odio"

Aparentemente están siendo días difíciles para la China Suárez. Se conoció el mensaje que le habría enviado a Mauro Icardi a través de su amigo Mancha La Torre y eso desencadenó un nuevo escándalo. Pero luego de un supuesto comentario que la actriz habría hecho, el intendente de Berazategui la cruzó públicamente.

Cansada de ver lo que se dice de ella, la China Suárez expresó: "Señor intendente dispóngase a trabajar en vez de perder tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese públicamente por difundir algo que no es cierto. Gracias. Ya estamos grandes para el 'le dijo que dijiste, me dijo que dijo. Basta". De esa forma hizo saber que no era cierto lo que se decía acerca de su comentario despectivo hacia la gente de Berazategui.

El descargo de la China Suárez

Pero como si eso fuera poco, la China Suárez disparó también contra Adrián Suar y El Trece: "Siempre fomentando el odio y el puterío. @elchuecosuar ya estaríamos, no?".

Para terminar con el descargo, la China Suárez escribió: "Sigan metiéndose en la vida y cama de las mujeres. Sigan exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática y estaremos lamentándonos de los desalmados que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan. Los primeros que lamentan cuando alguien se MATA porque le hacen bullying, hacen lo mismo o peor. Hostigan, difunden y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda SIN su consentimiento. Son el MAL".

El intendente de Berazategui cruzó a la China Suárez en las redes

En "Socios del Espectáculo", Mariana Brey expresó : "El año pasado, le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo. La respuesta de la China a esta amiga fue, 'Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona norte'. Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta".

Al enterarse de estas versiones, el intendente de la localidad compartió la noticia en las redes y escribió su descargo en contra de la China Suárez, que lejos de quedarse callada, eligió romper el silencio para desmentir esos dichos que, supuestamente, salieron de su boca.

La publicación del intendente de Berazategui

El intendente de Berazategui escribió: "Orgulloso de cada “Rosa de Berazategui"! Porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia. ¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales! Las verdaderas protagonistas".