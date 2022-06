El descargo de María Fernanda Callejón luego de que saliera a la luz su separación

María Fernanda Callejón se separó de su esposo y decidió ser ella quien cuente qué pasó con su relación, antes de que empiecen a surgir especulaciones al respecto. La actriz manifestó: "Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos".

Al público, la artista también le dedicó unas palabras: "Durante este tiempo, han sido tertigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible".

María Fernanda Callejón, Ricky Diotto y Giovanna.

María Fernanda Callejón, continuó: "Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos".

A la prensa, la actriz le pidió privacidad: "Agradeceremos el respeto por nuestra intimidad en este difícil momento que nos encontramos transitando, sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es una nena de solo 6 años".

El descargo de María Fernanda Callejón.

La palabra del exesposo de María Fernanda Callejón

Ricky Diotto también se expresó luego de la ruptura con María Fernanda Callejón y compartió su descargo en las redes: "Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer, fue hace once años, al mes me fui a vivir con ella. Juntos viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa".

El exesposo de la actriz reveló qué significó esta relación en su vida: "A mí, conocerla me cambió la vida para siempre, fruto de ese amor incondicional nació nuestra hija, que hoy es lo más importante que tenemos y debemos proteger. Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó".

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto.

Con respecto a los motivos, el músico manifestó: "Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca, simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie. Por eso con Fer estamos tomando la decisión de separarnos y seguir adelante, cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna".

Para terminar, expresó: "Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construído juntos, dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz. Gracias de corazón por seguir nuestra historia y scompañarnos desde siempre con mucho amor y respeto".

El descargo de Ricky Diotto.