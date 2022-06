Ángel De Brito confirmó la separación de Fernanda Callejón

Ángel De Brito abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de sus Historias de Instagram. Fue así que el periodista recibió varias consultas sobre famosos y una de ella apuntó a Fernanda Callejón.

Desde hacía meses que corría el rumor de que la actriz estaba separada de Ricky Diotto "¿La Callejón está separada?", decía la consulta. Y la respuesta de Ángel De Brito fue directa: "Sí". De esta manera, el conductor de LAM no dejó dudas de que Fernanda Callejón y el papá de su hija ya no están juntos.

Callejón y Diotto, embarazados en Aruba

En abril de 2015, Caras publicó una sesión de fotos de la pareja esperando a Giovanna. Y contaba que a fines de abril de 2014, Isla de CARAS, Angra dos Reis, Brasil, la escena era conmovedora y hacía llorar no sólo a los protagonistas, sino al fotógrafo, periodista, productora, maquilladora y asistentes. “¡Traeme a mi bebé, traeme a mi bebé!”, le suplicaba Fernanda Callejón junto a su marido, Ricky Diotto, a la imagen de Yemanyá, Diosa de la Fertilidad, pidiéndole que los ayude a ser padres. Mientras la estatuilla sagrada se adentraba en el mar en una pequeña barcaza junto a las ofrendas, la actriz decía: “Después de la luna de miel en este paraíso, volvemos a Buenos Aires con un hermoso sueño cumplido y con la certeza de que nuestro deseo de tener un hijo pronto se realizará”.

Fernanda Callejón, Ricky Diotto y Giovanna.

La pareja se había casado hacía muy poco, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y además de la diferencia de edad que existe entre ellos, siempre sensibilizó mediáticamente el drama de Fernanda Callejón, que ya había perdido tres embarazos. “Uno a los 18 años, otro en los años 90, y el último en 2011, y en ese fue cuando Claudia Villafañe (ex de Diego Maradona), a quien quiero muchísimo, me presentó al Juan Carlos Mannara, presidente de ‘Procrearte’ (Institución dedicada a la Medicina Reproductiva)", contaba Fernanda Callejón.

La actriz continuó: "El médico quien me mandó a hacer algunos estudios muy específicos, y me detectaron trombofilia (trastornos en el sistema de coagulación sanguínea), que es una enfermedad que en mi caso es adquirida y no deja que el embrión se transforme en feto, entonces se interrumpe la gestación antes de los tres meses de embarazo".

Por último, la mamá de Giovanna señaló: "Como no hay detección precoz de ese problema, me estoy encargando de ayudar desde mi lugar en lo que puedo, a través de un blog muy grande de mujeres interesadas en que se avance con este tema, porque al no saber que una padece esa enfermedad, perdés el embarazo”.