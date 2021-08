En las últimas semanas, Mariano Martínez fue el foco de críticas en redes sociales. El actor se encuentra ensayando para su paso por la pista de La Academia de ShowMatch, junto a Luciana Salazar y Jorge Moliniers en la salsa de a tres; y luego de compartir su día a día con sus seguidores, enfrentó a las críticas por el supuesto uso de maquillaje en sus fotos, y publicó su descargo en un video.

El descargo de Mariano Martínez por el supuesto uso de maquillaje en sus fotos

Días atrás, el ex Son Amores compartió videos haciendo covers de Cerati y Luis Miguel, también bailando en su auto un tema de trap. Con un mensaje optimista, el actor respondió las criticas diciendo: “Gracias a todos los mensajes que me dejan, hermosos. Se los agradezco, les deseo lo mismo y más. Bendiciones para todos”. Y agregó: “Hay que meterle actitud y corazón a la vida, ir para adelante a pesar de las circunstancias. Nadie tiene la vida comprada”.

En los últimos días, Mariano dio de qué hablar con un diseño que decidió tatuarse en el pecho y compartió a sus seguidores cómo lucen sus nuevos tatuajes: un Horus egipcio en el costado izquierdo y la cara de un león en el derecho. “Mi cara de felicidad lo dice todo” escribió Martínez en su publicación de Instagram, donde también agradeció a su tatuadora.

El descargo de Mariano Martínez por el supuesto uso de maquillaje en sus fotos

Esta semana, el actor se mostró en distintas historias de Instagram “muy contento”, tras salir del ensayo de la performance que hará en La Academia. Compartió con sus seguidores los platos de su dieta estricta y dio detalles de la rutina de ejercicios que realiza a diario; También se mostró junto a sus compañeros de artes marciales y sonriente junto a sus mascotas.

En otro video, Mariano respondió a los comentarios que recibió sobre su aspecto físico y dijo: “¿Me ponen que me delineo los ojos? Dale, ¡déjense de romper las pelotas!” y agregó “Nah, mentira, pero en serio que no me delineo los ojos, no jodan, boludos”.

Conocé el sacrificado método de Mariano Martínez para estar en forma

Ver a Mariano Martínez con un físico trabajado y saludable, no es magia ni un don que le cedió la naturaleza. Para tener esos músculos desarrollados y el vientre plano y marcado, el actor implementó a su vida diaria una terapia de frío, la que día a día va profundizando y ya se está preparando para sumergirse directamente en el hielo.

Hace más de 2 años que el ex de Camila Cavallo comenzó esta terapia y según él mismo confesó, se baña 3 o 4 minutos por día con agua helada.

Conocé el sacrificado método de Mariano Martínez para estar en forma

En su historia de Instagram Mariano, de 42 años, mostró algunos pasos del tratamiento en el que introducía sus piernas en unas fundas frías y contó que había puesto los hielos. "Helado", susurró y detalló el paso a paso de lo que está llevando a cabo:

"Ahí arranqué con el frío. Realmente no siento frío ni calor. Esto es porque ya hace más de dos años que estoy haciendo terapia de frío.", comenzó el escalofriante relato y contó el próximo paso a seguir:

"Si bien no llegué a hacer inmersión en hielo, que estoy averiguando cómo poder hacerlo, cómo poder tener la materia prima para poder meterme y generar hielo y no tener que comprar rolito todo el tiempo, ya me ducho 3 o 4 minutos por día con agua helada".

El actor continuó compartiendo su terapia con sus seguidores: "Primero con agua caliente, me lavo el pelo me baño, me ducho y después si me paso al agua fría. Esto fue progresivamente cada 10 segundos", dijo naturalmente y para quienes estén interesados en seguir sus pasos.

"Hay un método que es súper conocido que se llama método Wim Hof. Lean que van a ver que es muy bueno.A mi me hace muy bien", concluyó.

FF