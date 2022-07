El descargo de Melody Luz tras su salida del Hotel de los Famosos: "Fue bastante difícil"

Melody Luz protagonizó una emotiva salida de "El Hotel de los Famosos" y luego de la emosión del reality, rompió el silencio y volvió a comunicarse con los seguidores desde sus redes sociales, donde solía tener un ida y vuelta muy fluído con los internautas.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Melody Luz publicó un video en el que expresó: "Hola a todos los nuevos seguidores y hola a los anteriores que saben que me manejo bastante hablando por este medio. Muchas cosas para decir y a la vez no voy a decir tanto como quisiera".

Melody Luz en "El Hotel de los Famosos".

Con respecto a cómo vivió su paso por el reality, la bailarina manifestó: "Fue una experiencia única estar en 'El Hotel de los Famosos', he tenido malos y buenos momentos como he mostrado porque soy una persona genuina y transparente, así me manejo en la vida. El encierro te lleva a decir y hacer cosas que quizás en la vida cotidiana uno no haría, pero bueno, no tenés a tus afectos, no tenía celular, no veía a nadie, no tenía contacto con el afuera".

Pero también descartó la posibilidad de volver a formar parte de un reality de convivencia por todo lo que eso implica: "Fue bastante difícil, fue una experiencia hermosa. No creo volver a estar en otro reality porque no sirvo para convivir con la gente básicamente, soy muy tranquila y casi no hablo, se habrán dado cuenta".

Melody Luz se refirió al terrible accidente que sufrió

Con respecto al accidente, Malody Luz aclaró: "Desde que supe que el hotel iba a tener juegos, sabía que mi foco iba a estar ahí y así fue, lo di todo y competí a la par con hombres. Lo que me pasó fue un garrrón, quiero que sepan que estoy bien, fue más feo de ver y el dolor del momento que el después. Ya saben que pasó un tiempo y la herida está cerrada, estoy perfecta. Por suerte no fue más que piel, no llegó al músculo, asique regia amor".

Melody Luz en una de las competencias del reality.

La bailarina le dedicó unas palabras a su fandom: "Gracias por el apoyo, quiero que sepan que leo casi todos los mensajes, me llega mucho el amor. Esto es nuevo para mí, casi no había trabajado en la tele y de la nada ya me enfocaron durmiendo o en situaciones que nunca me imaginé que iba a estar, asique es todo un proceso nuevo para mí. Pero gracias a todos los que me bancan, realmente les mando mucho amor porque ese amor también me llega a mí".

Para terminar, se refirió a cómo seguirá su carrera artística de ahora en adelante: "Voy a seguirlaburando como lo vengo haciendo hasta el momento gracias al arte, sin colgarme de nadie y dándolo todo siempre".