El terrible accidente que sufrió Melody Luz en El Hotel de los Famosos: "Tengo siete puntos"

Melody Luz sufrió un terrible accidente en medio de una de las competencias de "El Hotel de los Famosos" para conseguir la inmunidad. El desafío consistía en hacer equilibrio sobre un palo mojado y trasladar baldes con agua de una punta a la otra, sorteando esa dificultad.

En uno de los viajes que hizo la bailarina llevando los cubos con agua, se resbaló sobre el palo mojado y cayó al piso de manera muy abrupta. Melody Luz se golpeó muy fuerte en la zona del muslo y quedó tirada en el suelo llorando de dolor. Esto preocupó a sus compañeros que rápidamente interrumpieron la competencia.

Alex Caniggia fue el primero en llegar hasta donde estaba su novia e intentaba tranquilizarla por todos los medios, pero el dolor era más fuerte. En un momento, la participante expresó: "Ya está, yo me doy de baja chicos. Me guardo para el laberinto", mientras le aplicaban hielo en la zona afectada.

Cuando lograron bajarle la calza para ver que tan grave era la lesión, notaron que tenía un tajo profundo por lo que debió ser trasladada en ambulancia para recibir atención médica. Melody Luz recibió siete puntos internos y deberá hacer reposo por 48 horas hasta definir cómo sigue su participación dentro de "El Hotel de los Famosos".

Melody Luz y Alex Caniggia.

El reencuentro de Melody Luz con sus compañeros

Alex Caniggia se quedó muy angustiado tras el accidente que sufrió su novia y porque no lo dejaron acompañarla al hospital. La preocupación de sus compañeros fue tal, que decidieron darle la inmunidad a ella por el esfuerzo que viene haciendo desde que empezó el reality y porque no les pareció justo que tenga que retirarse de esta forma.

Luego de recibir atención médica, Melody Luz volvió al hotel donde se reencontró con su novio y con los demás participantes. Todos la recibieron de forma muy cariñosa y le preguntaron cómo se sentía. La bailarina expresó: "Me dieron 6 o 7 puntos, me dijo que camine para que no se endurezca la cicatriz. Me duele como su fuese un golpe".