El descargo de Rusherking furioso por las críticas sobre su afinación al cantar en vivo con Alejandro Lerner

Rusherking se presentó junto a Alejandro Lerner en "Perros de la Calle", el programa de radio de Andy Kusnetzoff donde interpretaron en vivo "Después de Ti". Al ver el resultado final, Rodrigo Lussich criticó fuertemente la afinación del novio de la China Suárez.

El conductor de "Socios del Espectáculo" lanzó: "Rusherking canta en vivo y es horrible. Pero igual a la China Suárez no le importa porque está disfrutando la vida con el pebete. Disfruta la vida con el pebete, van al pelotero, la pasan divino, pero él canta horrible".

El artista se hizo eco de las críticas recibidas y a través de Twitter hizo su descargo: "Estos giles que te equivocas una vez y ya te salen a matar, vos estás de conductor de un programa que se basa en hablar de la vida de los demás. Déjate de joder".

Como si eso fuera poco, Rusherking agregó: "Perdón gente me descargo por acá porque me tienen los huevos llenos, siempre me quedo callado". De esa forma el cantante dejó en evidencia su fastidio al ser objetivo de tantas críticas por parte del conductor.

El descargo de Rusherking.

La explicación de Rusherking sobre su desafinación

Rusherking interactuó con los seguidores de Instagram a través de la dinámica de preguntas y respuestas, donde le consultaron cómo se sintió cantando con Alejandro Lerner en "Perros de la Calle". El músico se sinceró: "Estoy con una bronquitis muy fuerte hace dos semanas, no puedo abrir la garganta ni hablar sin que me duela, tampoco escucho bien por lo mismo".

El artista continuó: "Canté sin mis IN EARS y sin nada, hice lo que pude la verdad. Ya cuando me recupere le digo a Alejandro de grabar un acústico nuevo para ustedes". Así Rusherking buscará reivindicarse ante los seguidores tras el mal momento que vivió por su problema de salud.