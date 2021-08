Luego de estallar literalmente en su programa por Telefe y de llorar en "Los Mammones" tras el escándalo y los señalamientos que se hicieron en las redes sociales tras su muy pasada reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, Flor Peña se despertó esta mañana con un claro mensaje a todos los que la han perseguido, atacado y maltratado por su encuentro.

Flor había dicho: "Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿De verdad, después de 40 años de trabajo tengo que soportar que me operen mandando un call center durante 6 días con el Hashtag #LaPeteraDelPresidente, que fue trend topic en Twitter?

Florencia Peña se vio envuelta en la polémica por las visitas que recibió el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en los meses de abril y mayo de 2020, durante el inicio de la cuarentena estricta. Tras las agresiones recibidas en redes sociales, la conductora furiosa expresó: “No me merezco este ataque y necesitaba aclararlo”.

“Dejemos de pensar que los actores son personas millonarias. Somos laburantes y en ese momento a mí se me ocurrió, junto a otros compañeros con los que hablábamos, ir a hablar con el presidente para encontrar una solución" comenzó diciendo la conductora de Flor de Equipo, y muy enojada agregó: "Después de seis o siete días de una operación hacia mi persona, me pregunto. ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo. ¡Tantos productores importantes! ¡Tantos hombres importantes!".

Hoy ya más tranquila como si ya nada le importara envió un claro mensaje con con una foto de ella en la cama con una remera que dice: "A la gilada ni cabida" y no hizo ningún comentario al respecto dando por entendido a quien iba dirigido el mensaje...

Mirá la foto de Flor Peña...

El descargo en Instagram de Flor Peña tras su criticada visita a Olivos.

El descargo de Florencia Peña por su visita a Olivos: "Es difícil ser mujer"

Flor Peña abrió su programa "Flor de Equipo" de una manera diferente a como lo hace habitualmente. Su humor y simpatía, esta vez fueron opacados por un descargo que hizo frente a cámara por las fuertes acusaciones de las que fue víctima y que, fiel a su estilo, no dejó pasar.

En medio de una extensa catarsis, la actriz preguntó con ira: "Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente? ¿De verdad, después de 40 años de trabajo tengo que soportar que me operen? Esa misma jornada, por la noche, fue invitada al programa Los Mammones, en donde volvió a referirse al tema, esta vez un poco más tranquila pero no menos indignada.

"Fue un día especial pero, pero fue bueno que haya pasado. Siempre pienso que a las mujeres nos pasan algunas cosas, sirve para que se genere un debate que se tiene que generar que es dejar de destratarnos, empezar a enterner que hay cosas que ya no pueden suceder", comenzó la actriz y continuó: "Hay cosas que ya no pueden suceder. Es difícil ser una mujer valiente. Yo amo las mujeres que se la juegan no importa lo que piensen siempre voy a estar del lado de las no tibias y me parece que hoy fue un día así".

Jey Mammón contextualizó el tema para quienes no habían visto el programa "Flor de Equipo" y dijo que el tema había surgido por las visitas a olivos: "Entró Florencia Peña y el tema que se instaló fue que era un tema de la sexualidad. Se puso en tela de juicio por qué estaba ahí, reunida con Alberto Fernández, instalando un tema sexual".

La actriz, agregó: "Las mujeres en el banquillo de los acusados desde la sexualidad como si eso fuera una condena que tenemos que llevar solamente por ser mujeres".

FL