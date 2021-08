Pampita habló de la posibilidad de tener otro hijo con su marido y aclaró cómo se llama su hija

Luego de dar a luz hace unos días a su quinto hijo, en este caso una nena, la primera que tiene con su marido, Roberto García Moritán, Pampita volvió a su rol de jurado en "La Academia" y llevó a su hija al estudio ya que para ella son cuatro horas lejos de su pequeña si la deja en su casa y no la puede amamantar, comentó en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana" en donde habló de todo, aseguró que no cerró la puerta de volver a ser madre y aclaró cómo se llama su hija.

"¿Pampita cómo se llama tu hija realmente Ana Carolina o Ana? pregunto Ángel de Brito y la top model respondió: "No, se llama Ana solamente, un portal se equivocó y puso el segundo nombre pero es Ana solo. Imaginate que tiene un apellido compuesto y si no quedaría larguísimo, así que nos decidimos sólo por ponerle Ana", aclaró Carolina.

Luego de hablar sobre los polémicos reemplazos en el programa y del 5 que le puso a Flor Vigna en el baile del caño, el conductor quiso saber si ya había "cerrado la fabrica" o iba a buscar el varoncito con Robert y Pampa fue categórica: "Aún no decidí si cerré la fábrica. Obviamente me encantaría darle un hermanito con Robert. No te puedo decir si cerré la puerta pero si que me encantaría", cerró Pampita.

Además finalizó contando que todos sus hijos se pasan de brazo en brazo a Ana y que su marido le saca a su hija de los brazos y se la sube a una mochilita que tiene y hace los zooms y las reuniones siempre con la beba a upa de él. "Esta re baboso, Ana llegó para que la llenemos de amor", concluyó.

La Academia: así fue el regreso de Pampita junto a su hija y García Moritán

Pampita volvió a La Academia y presentó oficialmente a Ana. Junto a Roberto García Moritán, la modelo hizo su primera aparición en el certamen a pocos días de dar a luz.

La modelo de 43 años fue presentada especialmente por Marcelo Tinelli quien se dirigió al camarín de la jurado donde apareció la pequeña por primera vez en televisión.

"Estamos haciendo juntos. De 3 a 6 de la mañana es complicado. Los hermanos están felices, se pelean para tenerla a upa", añadió el empresario.

"No llora nunca", dijo la modelo que tampoco permitió que la llevaran al estudio. "Yo me quedo acá mientras ella está en el piso", agregó García Moritán.

"Es mi quinta hija, ya sabía lo que venía", añadió Pampita sobre el nacimiento de su bebé.

Al momento de ocupar su lugar, la jurado se manifestó en contra de los reemplazos de algunos participantes. "Vi todos los programas y estoy en contra de los reemplazos", tiró la modelo picantísima.

