El desesperado pedido de Dalma Maradona a la prensa

Toda la familia Maradona está pasando un momento muy difícil a raíz de la intervención quirúrgica a la que fue sometido Diego Armando. Sus hijas Dalma y Gianinna cada vez que se retiran de la clínica, tienen que esquivar a la multitud de periodistas que están apostados en la puerta de la clínica. Lo cierto es que en los últimos días la hija del diez hizo un pedido hacía la prensa.

"Acabo de salir de la clínica y casi choco porque no pude ver a un auto que venía porque se me ponen adelante cada vez que quiero salir. Todavía estoy temblando. LLegué a pedirle disculpas al pibe que estaba muy enojado ¡CON JUSTA RAZON! pero por favor BASTA", escribió Dalma en su Insta Storie y además agregó: "Vamos todos los días y nunca vamos a hablar. ¿Qué buscan? A mi hermana le rompieron el parabrisas y a mi me pegaron en el vidrio con una cámara de fotos y HOY CASI CHOCO! Realmente qué hacen?? Esto no es un trabajo. Por favor BASTA", concluyó con su segundo mensaje la hija del Diez

Tanto Dalma como Gianinna, más allá de los conflictos que muchas veces tienen con su padre, lo cierto es que cuando el astro de fútbol tiene algún inconveniente, son ellas dos las primeras en dejar de lado las diferencias y ayudarlo en todo lo que necesita.

Además, ambas cultivaron siempre un bajísimo perfil y son bastante esquivas ante la prensa, aunque siempre muy educadas. Las hermanas mantienen una unión indisoluble entre ellas y su madre, Claudia Villafañe, quien por otra parte enfrenta un juicio millonario contra su ex marido y ahora se luce con su participación en MasterChef Celebrity.