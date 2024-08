Juana Viale siempre utiliza sus redes sociales para dejar en evidencia su proteccionismo ambiental y animal. Pero eso no es todo, ya que además de involucrar a sus seguidores, la nieta de Mirtha Legrand comparte esa pelea con sus tres hijos, Ámbar De Benedectis, Ringo y Silvestre Valenzuela.

En ese contexto, recientemente tanto la conductora cono su hija se volcaron en sus cuentas oficiales de Instagram para pedirle ayuda urgente a cada uno de sus seguidores por un tema de salud que estaría atravesando una de sus mascotas.

Juana y Ámbar revelaron que uno de sus perritos tendría un delicado estado y pidieron en sus historias: "¡Hola! Estamos necesitando 2 unidades de concentrado plaquetario canino para hoy o mañana, por favor. Si saben de este dato, informá por este medio. Gracias".

La historia que compartió Juana Viale.

Pero eso no fue todo, ya que después de compartir el posteo de Ámbar de Benedectis, Juana Viale detalló que era exactamente lo que necesitaba su mascota: "El concentrado plaquetario se obtiene mediante la centrifugación del plasma recién separado del concentrado globular", y agregó información de un sitio web especializado: "Su uso está indicado en pacientes trombopénicos con riesgo de sangrado, riesgo que se confirma a través de un tromboelastograma".

El tenso cruce que vivieron al aire Juana Viale y Thelma Fardín

En la mesaza de la reconocida nieta de Mirtha Legrand, la conductora incomodó a la actriz al preguntarle sobre el abuso que realizó su padre a su media hermana años atrás y lo relacionó con el episodio que vivió ella junto al actor Juan Darthés.

Sin quedarse callada ante el cuestionamiento de Juana Viale, Thelma Fardín expresó con indignación: "Eso es lo violento con lo que sucede con las mujeres que nos atrevemos a denunciar violencia. Nunca se habló de los padres de él. Yo me pregunto por qué no sabemos la historia de sus padres y si la de los míos. Me parece injusto”.

J.C.C