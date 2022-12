La celebración por la Copa del Mundo de Qatar 2022 llenó al pueblo argentino de felicidad. Durante todo el tiempo que duró el Mundial, Antonela Roccuzzo dijo presente y alentó a Lionel Messi junto a sus hijos; Thiago, Mateo y Ciro. Días después, un detalle llamó la atención.

Por qué se volvieron notica los hijos de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Hubo un detalle que no pasó desapercibido en las redes sociales y es nada menos que la crianza que le están dando Antonela Roccuzzo y Lionel Messi a sus tres hijos.

El astro del fúbtol brilló en la cancha en cada partido que enfrentó Argentina, pero muchos seguían cada movimiento de su mujer y los tres niños: Thiago, Ciro y Mateo. Lo que llamó la atención en las redes fue que los hijos de la pareja nunca fueron vistos con celulares en la mano.

Los hijos de Lionel Messi junto a la Copa del Mundial de Qatar 2022

A los hijos de Antonela y Leo no se los vio con celulares en ninguno de los partidos de la copa, los niños prestaron atención a cada encuentro y se mostraron felices con el triunfo de su papá y la Selección Argentina.

La familia Messi alentando a Lionel.

Esto llamó la atención en un contexto en el que los niños suelen utilizar celulares desde temprana edad. No se sabe si es que aún no cuentan con celular propio por decisión de sus padres o si simplemente no lo llevaron a la cancha. Lo cierto es que las redes notaron esto y dejaron en evidencia el vínculo que los hijos de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi mantienen con la teconología.