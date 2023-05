Benjamín Vicuña recordó la desgarradora frase de Bautista el día del funeral de Blanca: "Ella ya no está acá"

Benjamín Vicuña escribió un libro para recordar a su hija Blanca, "Blanca, la niña que quería volar". En el mismo, cuenta cómo vivió el duelo por la muerte de la pequeña que perdieron con Pampita el 8 de setiembre de 2012, víctima de una neumonía hemorrágica. Allí mismo, el actor chileno compartió la enseñanza que le dio su hijo Bautista el día del funeral con tan solo 4 años.

"El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro. El fin claro de una era, de una vida", comenzó Vicuña en su libro. Y cuenta que Bautista estuvo todo el tiempo junto a él y Pampita en ese momento tan duro que les tocó vivir como pareja.

Bautista y Blanca Vicuña.

Y abrió su corazón al compartir: "Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos... Sentí que mi hijo, pegado a mi pecho, era como un escudo que me protegía".

Imagen actual del actor junto a su hijo.

La parte más fuerte del capítulo es cuando Benjamín contó: "Cuando hubo que dejar a Blanca, yo no me quería ir, quería quedarme ahí. Hasta que Bautista, que ya se había despertado, se me acercó y me dijo:'Papá, vámonos. Ella ya no está acá', y señalándome el corazón, agregó: "Está ahí dentro". Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús está en el corazón, pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismísimo Dios, y eso me sirvió para poder irme".

¿Qué dijo Pampita sobre el libro de Benjamín Vicuña?

Pampita habló con LAM sobre el libro de Benjamín Vicuña en La Cena Anual de la Cruz Roja Argentina. "Todo lo del libro prefiero que se lo pregunten a él. Creo que va a estar el sábado en la Feria del Libro, así que aprovechen para preguntarle todo", explicó la modelo.

Pampita en La Cena Anual de la Cruz Roja Argentina.

"Cualquier frase que diga le voy a quitar protagonismo y me parece que es Benjamín el que tiene que hablar de eso. Sólo puedo decir que le está yendo muy bien, creo que está segundo en ventas, así que espero que esté ayudando a mucha gente", cerró Pampita.