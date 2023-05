Pampita no acompañará a Benjamín Vicuña en la presentación de su libro: los motivos

Pampita y Benjamín Vicuña están recordando a Blanca en lo que sería su cumpleaños número 17. Los padres de la niña tuvieron que decirle adiós en 2012, siendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ahora, más de 10 años después, Benjamín Vicuña publicó un libro, en donde habla del duelo que atravesó tanto personalmente como su familia. “Blanca, la niña que quería volar”, será presentado oficialmente este sábado 13 de mayo. Muchos especulaban sobre una posible aparición de Pampita en la firma, sin embargo, la conductora confirmó que no asistirá por una razón en especial.

Pampita.

Frente a todo el apoyo que recibió Benjamín Vicuña por parte de Pampita, se esperaba que la modelo esté presente en la Feria del Libro, conteniendo a su ex pareja. Es por eso que en Intrusos fueron a buscar su palabra para confirmar esta teoría. “No, no voy a ir para que pueda tener él toda la atención y no salir de foco con mi presencia”, reveló.

Pampita luego continuó explicando su posición y agregó: “Estoy invitada, pero yo preferí no ir para que Benjamín pueda estar tranquilo, que toda la atención esté en el libro y no se vaya el foco hacia otro lado”, remarcando que prefiere que el actor se lleve toda la atención y así pueda estar completamente abocado al libro y a su hija Blanca.

Para concluir, Pampita también habló sobre el éxito de Blanca, la niña que quería volar, y reconoció la importancia de un libro que toque estos temas tan íntimos, pero que muchos padres pueden identificarse. “Es el segundo libro más vendido. Supongo que había mucha gente que estaba necesitado este tipo de libro. Me alegra que ayuda a mucha gente”, expresó.

Pampita inauguró una plaza de juegos en honor a su hija Blanca

Pampita estuvo presente en Don Torcuato para inaugurar una plaza de juegos donada por su familia, para homenajear a Blanca en lo que sería su cumpleaños número 17.

Pampita inauguró una plaza de juegos.

Se trató de una acción solidaria para “Una posta en el camino”, una morada convencional que alojará a veinte chicos de entre 0 y 8 años. El evento incluyó también una suelta de globos, una tradición que Pampita y Benjamín Vicuña suelen organizar todos los cumpleaños de su hija Blanca. Recientemente, el chileno reveló en su libro que esto se debe a un dibujo que realizó.

H.O