El difícil momento de Jénnifer López: Aseguran que Álex Rodríguez le es infiel

En las últimas horas sonaron muy fuertes los rumores de que el prometido de Jénnifer López, Álex Rodríguez, estaría teniendo amoríos con Madyson LeCroy.

La tercera en discordia es reconocida por su participación en el reality "Southern Charm" y si bien hasta ahora era un secreto a voces, ante la insistencia de la prensa, Madyson tuvo que hablar al respecto y negó rotundamente que entre ellos haya alguna relación amorosa. Al respecto se refirió tajante: "Si, hablamos por teléfono pero de forma inocente", aseguró.

Jlo y Álex, que llevan 4 años de pareja decidieron mantenerse en silencio en tanto que Le Croy eligió hablar para dar su versión de los hechos y aseguró que su relación con el beisbolista es únicamente telefónica: "Nunca hemos tenido ningún tipo de nada", manifestó y concluyó con una contundente frase: "Sólo somos conocidos".

Madyson detalló que los rumores comenzaron a circular como una especia de teléfono descompuesto entre su círculo de amigos y en ese momento le contó a la persona equivocada que había estado en contacto con Rodríguez.

Para finalizar, en una entrevista que concedió al portal Page Six, concluyó: "No sé qué hacer. Traté de estar callada lo más que pude y no quiero nada malo para su familia ni para la mía" y finalizó: "En esto somos inocentes".

El look playero y hot de Jennifer López para hacer meditación

Después de lanzar nueva música y de presentar su línea cosmética, Jennifer López se tomó unos días de descanso para relajarse y volver al ruedo con toda la energía.

La diva del Bronx compartió en sus redes un momento de relax frente al mar en donde deslumbró a sus fans con un look sensual y fiel a su estilo excéntrico.