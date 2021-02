El dolor del diseñador Javier Saiach: Murió su madre

Javier Saiach vive uno de los momentos más tristes de su vida. El reconocido modisto correntino, con base en Paraguay, despidió a su madre, quien murió el viernes 26 de Febrero.

"Hoy es el día más triste de mi vida! Me toca despedirte MAMI , hermosa mía .... no sé por donde comenzar, mi alma hoy te llora y a la vez te celebra porque fuiste y serás el gran amor de mi vida! Quisiera contarle al mundo que soy todo lo que soy gracias a vos ... pero las lágrimas no me dejan escribir , mi corazón siempre te honró y desde hoy voy a cumplir esa promesa que te hice de ser FELIZ! Te amo como siempre .... tu príncipe", escribió Javier en sus redes sociales.

El reconocido diseñador cada vez que podía se escapaba a Corrientes para visitar a su madre, y fue ella quien le inculcó el amor por la moda.

"Cuando el color está de moda, ya no es moda", fue la frase que ella marcó con fuego en su vida.