El drama de Chechu Bonelli en pleno embarazo: "Tengo una tristeza que no puedo..."

Chechu Bonelli contó hace días que está esperando su tercer hijo junto a su pareja, Darío Cvitanich.

La modelo había estado manteniendo un muy bajo perfil, casi sin aparecer en redes y los rumores de embarazo ya comenzaban a circular. Finalmente confirmó la noticia y contó que estaba muy feliz.

Sin embargo, la alegría plena se acabó cuando de manera repentina, el papá de Chechu Bonelli falleció. La conductora lo contó esta tarde en sus redes a través de un video en sus Historias de Instagram y de un posteo en el Feed.

La tristeza de Chechu Bonelli

"Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar. Estos últimos 3 meses fueron durísimos! Sucedieron tantas cosas!!! Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras", comenzó escribiendo Chechu Bonelli. Y continuó: "Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran… aunque no sea fácil".

Luego, la modelo señaló: "Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar. Hoy vuelvo a ESPN y tengo muchas novedades para contarles. Se vienen cambios lindos … pero eso se los contaré mas adelante".

Con similares palabras, Chechu Bonelli contó su drama en el video de sus Historias de Instagram.