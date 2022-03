El drama de la actriz Jenny Williams: "Era una quemazón viva en los pies"

Jenny Williams, que hace tiempo vive en México, estuvo de visita en Argentina y antes de volverse decidió operarse por un problema en sus pies.

La actriz contó en un extenso video el motivo por el que su médico le recomendó pasar por el quirófano. "Lo mío es un tema congénito, es decir que ya vengo de fábrica un poquitito 'dañadita' por decirlo de una manera y esto estaba llevando a que yo en todos estos años tuviera una muy mala mecánica de mi pisada. Más con la cantidad de deporte que hice siempre y en el último tiempo intensifiqué. Me estaba comiendo todo el cartílago el pie", señaló en un principio Jenny Williams.

Luego, Jenny Williams continuó contando: "Los últimos meses ya era muy doloroso para mí. Lo más básico: caminar era doloroso, hacer media hora de elíptica o de bicicleta algo que para mí sería algo normal, era una quemazón viva en los pies. Después entendí que era porque todo esto me estaba generando una fascitis".

En cuanto a la operación, Jenny Williams aclaró que no fue de emergencia. Comentó que durante su estadía en Argentina, se hizo ver por especialistas y fue de último momento. "Yo me estaba volviendo el miércoles y el lunes tuve la última consulta con el médico donde vio todos mis estudios y me dijo: 'Mirá, te podés ir así a México... la estás pasando muy mal ya. No podés ni dormir del dolor. Te podés hacer unas plantillas y ver qué onda o te podés quedar acá, operarte y asegurarte que en unos meses puedas estar teniendo tu vida normal"'.

Jenny Williams también aseguró que no podía seguir con la calidad de vida que estaba teniendo en el último tiempo. La estaba pasando realmente mal. Y por eso tomó esta decisión. Además dijo que quiso operarse los dos pies a la vez para poder volver antes a México. Seguido a esto, la actriz comentó que se operó el jueves a la noche, día de muchísimo dolor. Y el viernes le empezó a aflojar. También que le indicaron que empezara a caminar de a poco dentro de su casa.

Por último, Jenny Williams señaló que hoy no tiene casi dolor. Un pie tiene dos operaciones, el izquierdo, que es el que estaba peor y el que le duele un poco más. El otro está mejor. "La idea es que cuando la herida esté un poco más cerrada ya me pueda poner las zapatillas con plantillas pueda salir a caminar", aclaró. Y en cuanto a realizar deporte, deberá dejarlo de lado por seis o siete semanas. Por eso le pidió a su marido a través del video, que le tenga paciencia. "De antemano te quiero pedir Mochi mi amor, si me convierto en un monstruo, por favor quiero que sepas que ahí en el fondo estoy yo amándote. Bancame estas semanas porque me vas a desconocer", le solicitó la actriz.