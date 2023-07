El lunes Carmen Barbieri compartió su preocupación por el delicado momento de salud que estaría atravesando Wanda Nara, que en este momento continúa a la espera de los resultados de sus estudios.

La conductora terminó por confesar en vivo que está rezando por la pronta recuperación de la empresaria: "Esto nos preocupa a todos. Yo tengo una canasta de oración y vivo rezando. Con mi prima Adela nos la pasamos rezando. Rezamos por todos, ahora por Wanda Nara".

Imagen reciente de Wanda Nara tras su internación.

El tema surgió en el estudio de Mañanísima luego de leer juntos el pronunciamiento de Wanda en su cuenta oficial de Instagram y Barbieri reveló que tanto ella como Georgina Barbarossa estan rezando para que la presentadora de MasterChef se recupere.

Además, Carmen Barbieri destacó a la familia de Wanda Nara, que se movilizó para acompañarla: "Esto es tan importante cuando no sabés qué tenés. Porque la familia es lo más importante. Es la que te apoya, la que va a estar con vos". Y, por último, cerró agregando: "Con Georgina tenemos una canasta de oraciones. Estamos rezando por mucha gente, por Silvina Luna y Guillermo Barrios también".

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su salud?

La empresaria se expresó en sus redes sociales en contra de la actitud de Jorge Lanata: ‘’Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo, porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio’’.

Por último, Wanda Nara explicó que conservara los detalles de su salud en la intimidad por sus hijos: "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos".

J.C.C