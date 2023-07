A tan solo cinco meses de la polémica ruptura que protagonizaron Fede Bal y Sofía Aldrey, Carmen Barbieri decidió hablar tanto de la separación como de las recurrentes infidelidades de su hijo.

Primero, la reconocida conductora explicó en Intrusos cómo la afectó la reciente separación de su hijo: "Para mí fue terrible. Fede debe estar odiando que hable de esto. Pero cuando él me cuenta que estaban mal, que se iban a separar, fue un gran disgusto para mí". Sin embargo, rápidamente agregó: "Pero yo no me acuesto con ella, ni vivo con ella. Ellos venían en una crisis".

Carmen Barbieri en Intrusos.

Cuando Karina Iavícoli le consultó en vivo por qué si Fede amaba a Sofía, le fue infiel por tanto tiempo. Ante esto, Carmen respondió con sinceridad: "No fue durante tanto tiempo. Habría que preguntárselo a él. No sé por qué. Comete errores cuando ama".

Por último, y después de aclararle al equipo de Intrusos que estos temas lo deberían hablar con su hijo, Carmen Barbieri reflexionó sobre el comentario que le hicieron sobre que Fede Bal debería ir a terapia: "Más que un tratamiento, él tiene que rever su vida. Hoy él está solo, viendo por qué actúa de esa manera".

Estefi Berardi reveló el consejo que Carmen Barbieri le dio para cuando se mete en peleas mediáticas

En un ida y vuelta que mantuvo hace unos días en sus historias de Instagram, la expanelista de LAM reveló un consejo que le dio la reconocida conductora ante sus polémicas peleas mediáticas.

“Cuando tenés lío, vos no lees lo que te publican”, fue el comentario que le envió un usuario. A esto, Estefi Berardi respondió con el secreto de Carmen Barbieri: “Lo leen otros. No me gusta ser autorreferencial. Además, Carmen Barbieri me enseñó a pelear para arriba”.

J.C.C