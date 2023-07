Estefi Berardi activo las preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y reveló de manera sorpresiva el consejo que su mentora y amiga, Carmen Barbieri le dio para cuando se mete el lío mediáticos y es ella la que está en el ojo del huracán, algo que por su trabajo, es una posibilidad constante.

“Cuando tenés lío, vos no lees lo que te publican”, puntualizó un usuario de la red social. A esto, Estefi Berardi respondió con el secreto de Carmen Barbieri: “Lo leen otros. No me gusta ser autorreferencial. Además, Carmen Barbieri me enseñó a pelear para arriba”.

Estefi Berardi reveló el poderoso consejo que Carmen Barbieri le dio para cuando se mete en peleas mediáticas.

Esta acotación vino de la mano de un divertido video que la propia Carmen le grabó a Estefi para que complemente la respuesta. En él, la capocómica y presentadora mostró señalaba para el techo donde estaba dibujado Goku en luces de neón.

En las últimas horas la exanglieta estuvo en el medio de la tormenta luego de salir a criticar a Jorge Lanata y los medios de comunicación que hicieron eco de la información que el periodista reveló en su programa de Radio Mitre sobre el diagnóstico no confirmado por parte Wanda Nara respecto a su salud.

Letal respuesta de Estefi Berardi a Melody Luz

Luego de que Berardi se mostrara en contra de la publicación de Jorge Lanata, quien salió al cruce fue Melody Luz y la atacó, según la bailarina, la panelista hace exactamente lo mismo que hizo Atlanta.

“Es tan tan hueca que reclama lo que ella misma hace”,había dicho Melody Luz contra la panelsita.

Al ser consultada sobre el tema, Estefi Berardi sacó las garras y respondió: “No tengo tiempo para leer ridiculeces”, y cortó de raíz con el tema. Entre la panelita de “Mañanísima” y la pareja de Alex Caniggia hay una guerra que perdura por muchos años.

