Julieta Prandi fue envuelta en una polémica por el apodo que se le había atribuido a Pampita hace unos años. La modelo utilizó sus redes sociales para explicar que ella no quiere estar metida nuevamente en este tema y que arregló el problema con quién correspondía.

El último tiempo reflotó el tema de los apodos en el modelaje. En su momento, Julieta había aclarado que fue Nicole Neumann la que le puso el nombre de "Muqui" a Pampita. En una entrevista en el programa de Carolina dijo: “La que lo dijo fue Nicole... Me animo a decirlo porque ella ya lo contó. No creo que Nicole lo haya hecho con la intención de lastimarla".

"Éramos chicas y, por la inmadurez, a esa edad podés decir cualquier cosa. Yo no tengo ningún rencor, no me interesa ni ando buscando quién fue", cerró la modelo dando por finalizado el tema.

El descargo de Julieta Prandi

En los medios se reflotó el tema de los apodos y la modelo no se quedó callada. "Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo (y de la nada) ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver", dijo Prandi en una historia de Instagram.

"No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle 'apodos' a nadie, mucho menos si es con malas intenciones. A quienes les interese pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto", continuó la modelo.

"Ella sabe muy bien que este apodo absurdo tiene otra autoría. Es más, luego de esa charla, se dio el gusto de entrevistarla...", cerró su duro descargo Julieta Prandi.

AF.