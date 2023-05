Julieta Prandi reveló que sus hijos no quieren ver a Claudio Contardi: "Cada uno tiene sus motivos"

Julieta Prandi atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. Reconocida por sus icónicas actuaciones en "Poné a Francella" junto a Guillermo Francella, hoy sus días no son color de rosa, luego de denunciar a su exesposo, el empresario Claudio Contardi, por abuso sexual agravado. La conductora aseguró que por mucho tiempo fue víctima de violencia y situaciones repudiables por parte de quién fue el hombre que conquistó su corazón. Hoy clama por justicia y en la actualidad, el abogado Fernando Burlando es quien lleva la causa.

En este contexto, durante la mañana de este viernes, Socios del Espectáculo sostuvo una nota con Julieta, en donde le preguntaron cómo viene este caso y también cómo es la relación actual entre sus hijos y su padre, Claudio Contardi.

"Estamos esperando que nos den la fecha de juicio todavía. Esperemos que pronto pueda dar una respuesta de cuándo inicia el juicio", señaló la también intérprete, tras la pregunta del periodista sobre los detalles de la elevación a juicio oral de su denuncia realizada en contra de su ex. Asimismo, Julieta Prandi reveló que con relación a las responsabilidades económicas que Claudio Contardi tiene con sus hijos, aún no se cumplen: "Es un poco más lento. Todavía no se cobra ni la cuota de alimentos, ni la división de vienes. Tenemos esperanza junto a Fernando Burlando y todo su equipo de que este año tenga novedades de todo", agregó.

Por otra parte, confesó que el vínculo entre Claudio y sus hijos está totalmente fracturado, incluso, soltó un impactante dato sobre la comunicación entre ellos. "Él no se puede acercar y de hecho, mis hijos no quieren verlo. Tienen que respetar la voluntad de los menores. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Además, cada uno tiene sus motivos", comentó Julieta Prandi.

Julieta Prandi e hijos.

Julieta Prandi criticó la tardanza de la Justicia

En esta misma nota que la rubia otorgó al ciclo de chimentos de El Trece, cuestionó el accionar de la justicia por cómo tarda en tomar decisiones e investigar los sucesos que se denuncian. Es importante destacar que desde el 2019 Julieta viene denunciando estos delitos. "Hay un vacío complicado. Yo no sé con qué vara la justicia toma las decisiones. En mi caso fue sorda, ciega y muda mucho tiempo. Elevarse mi juicio después de que yo denuncié pasaron casi dos años", acusó.

Con relación a las supuestas influencias que Claudio Contardi puede tener, Julieta Prandi aseguró sentirse tranquila y bien representada por Fernando Burlando. "Hay un cambio en la causa desde que entró Fernando con su equipo y bueno, tengo fe de que esto va a terminar de la mejor manera y pronto", sentenció.

AM