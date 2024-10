El mundo de la música a nivel nacional e internacional se vio conmocionado por el fallecimiento de Liam Payne a sus 31 años y después de haber caído desde un tercer piso del hotel 'Casa Sur' que está ubicado en Palermo. El SAME fue el encargado de constatar su muerte y posteriormente se conocieron detalles de la autopsia que indicaron que no habría participación de terceras persona en este hecho, si bien está caratulada como 'muerte dudosa'. "Todo hace pensar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, se informó oficialmente acerca del hecho que investiga Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14.. En este marco, la cuenta oficial de 'One Direction' se expresó su cuenta oficial.

Liam Payne.

El emotivo comunicado de One Direction por la muerte de Liam Payne: "Estamos devastados"

El cantante y artista de 31 años, Liam Payne, fue encontrado muerto en el patio interno del hotel 'Casa Sur' ubicado en Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras el aviso de las autoridades del establecimiento al 911 que posteriormente se comunicó con el SAME, quien fue el encargado de constatar el fallecimiento del ex miembro de 'One Direction'. En la jornada de este jueves por la tarde, la cuenta oficial de la exitosa banda británica se expresó en redes sociales y manifestó; "Estamos devastados".

El mensaje de One Direction por la muerte de Liam Payne

Todavía se investiga qué es lo que ocurrió con el artista que recientemente se había mostrado con su novia en la República Argentina, además de un presenciar el recital de Niall Horan realizado a comienzos de octubre en el Movistar Arena. Lo cierto es que Liam Payne se cayó desde un tercer piso y no sobrevivió. Este hecho generó una conmoción local e internacional muy grande.

Posteriormente, el mensaje expresa: “Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho”. Y adhiere: “Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Mientras, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que le querían junto a nosotros. Lo extrañamos mucho. Te queremos Liam”.

One Direction.

Las expresiones de Louis Tomlinson y Zayn Malik en sus redes sociales

Dos de los integrantes de 'One Direction', Louis Tomlinson y Zayn Malik, hicieron sus posteos en sus cuentas oficiales de Instagram y despidieron al exintegrante de la banda británica, Liam Payne. El primero en escribir unas palabras fue Louis, quien manifestó que perdió un hermano. "Conocí a Liam cuando tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que con el paso del tiempo tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había deseado toda mi vida”, expresó y luego ahondó: "Y para que conste, Liam era en mi opinión la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su afinación perfecta, su presencia escénica, su don para escribir. La lista es interminable. Gracias por darnos forma, Liam”.

La despedida de Louis Tomlinson a Liam Payne.

La despedida de Zayn Malik a Liam Payne.

Por otro lado, Zayn Malik se pronunció un tiempo después de la publicación que se realizó desde la cuenta oficial de 'One Direction' y escribió: "Te amo, hermano". De esta manera, Liam Payne fue despedido y será recordado por el resto de la vida por sus compañeros, familiares y los fanáticos a lo largo del mundo.

BL