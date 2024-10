Maya Henry es una youtuber estadounidense que había mantenido una relación con Liam Payne desde 2019 hasta 2022; en ese tiempo la joven denunció que vivió situaciones de violencia de parte del cantante; hace tan solo dos días ella había contado uno de los momentos más duros de su relación junto al británico en un podcast.

Quién es Maya Henry y por qué había denunciado a Liam Payne

Ella nació el 15 de diciembre de 1999 en Texas, Estados Unidos, desde pequeña mostró su fascinación por el mundo del arte y de la moda. Saltó a la fama en gran parte por la mediática relación que tenía con el ex miembro de One Direction, a su vez posee una canal de youtube donde sube videos y muchos la catalogan como una gran influencer.

Luego de su ruptura, que se vio envuelta en distintas acusaciones de infidelidad por parte de él, la joven se volcó a la escritura logrando escribir una novela titulada ‘Looking Forward’, ya en la portada este libro advierte que está inspirado en hechos reales. En estas semanas se dedicó a realizar distintas promociones en los medios contando parte de la historia, principalmente el acontecimiento que vivió la protagonista al someterse a un aborto.

Dos días antes de que Liam Payne cayera del tercer piso de un hotel del barrio de Palermo, Maya Henry lo había acusado de obligarla a que se sometiera a un aborto sin ningún tipo de ayuda médica para evitar que la noticia transcendiera. Luego de esta traumática situación, él decidió dar por finalizada la relación.

El podcast The Internet Is Dead se volvió viral en las últimas horas, en el que la joven estadounidense habló sobre los desgarradores detalles de su aborto y contó que le dedicó todo un capítulo en su último libro a esta situación, haciendo a la protagonista vivir una momento similar.

A pesar de las acusaciones y de haber relatado esto en su libro afirmó no tener miedo a una posible denuncia “Si me vas a demandar por privacidad sobre algo que en realidad es verdad, no voy a dejar que me impidas usar mi voz… Hay tantas cosas que haces que no son, como, no te importa llevar una vida privada”, había confirmado Maya Henry en varias oportunidades.

Según lo que la joven comentó en algunas entrevistas, la única preocupación de Liam Payne era que su reputación se viera afectada, principalmente, por haberla convencido de tener un aborto en su propio hogar, sin ningún tipo de ayuda médica, teniendo ella apenas 19 años. Además de que ni siquiera se había molestado en quedarse junto a ella mientras vivía esta situación. “Y luego lo hago en casa y él se va”, expresó Maya Henry.

