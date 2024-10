La trágica muerte de Liam Payne dejó muchos corazones rotos alrededor del mundo. Entre ellas, se encuentra la de los exintegrantes de One Direction, su novia Kate Cassidy, y su hijo de siete años, Bear. El cantante británico se había convertido en padre primerizo, junto a la cantante Cheryl, exmiembro del grupo Girls Aloud. Sin embargo, su fallecimiento hizo que la vida del pequeño diera un grito rotundo.

¿Quién es el hijo de Liam Payne y qué pasará con él ahora?

El 22 de marzo de 2017, fruto de la relación del cantante británico con la reconocida artista Cheryl Cole, nació una de las personas más importantes en la vida de Liam Payne: su hijo Bear Gray. El pequeño nació un año después de que sus padres comenzaran a salir, y se volvieran de las parejas más polémicas dada la diferencia de edad. La cantante era 10 años más grande que el británico, y eso dio para hablar en la prensa.

Sin embargo, y a pesar del amor que mostraban tenerse, un año después del nacimiento de Bear, en 2018, Cheryl y Liam decidieron separarse. Debido a esto, el pequeño se crió en dos hogares completamente diferentes. A pesar de esto, el artista contó en varias entrevistas que siempre intenta estar presente en la vida de su hijo. "Lo veo dos veces por semana, a veces tres veces por semana. Y me aseguro de que cuando lo veo, él tenga el 100 % de mi tiempo. Me aseguro de no estar con el teléfono o perdiendo el tiempo en otro lugar“, contó en una entrevista para People.

Por eso, en los últimos siete años, Payne posteó en sus redes sociales diversas fotos de momentos especiales con el chico, como son cumpleaños o tardes juntos. "Quiero estar en una cartelera algún día papi", escribió el cantante en su última publicación con el pequeño, junto a la marquesina de su última canción.

En la actualidad, Bear Payne reside principalmente con su madre, Cheryl, en el Reino Unido. La expareja tenía muy buena relación entre sí, a pesar de haber seguido con su vida. Liam había encontrado nuevamente el amor con diversas mujeres, hasta que eligió a Kate Cassidy, su última novia y acompañante hasta sus últimos días. La influencer había viajado a la Argentina con él, pero decidió volverse a Estados Unidos, ya que extrañaba su hogar.

El fallecimiento de Liam Payne dejó a muchas personas con el corazón partido, y el lugar que ocupaba en sus vidas jamás podrá llenarse. Sin embargo, también intentó brindarles los mejores momentos que tenía. Su hijo, Bear Gray, se quedará con su mamá Cheryl, en Reino Unido, y abrazará el recuerdo de su padre. Hasta el momento, la madre del pequeño no se pronunció al respecto, ni tampoco confirmó el estado del pequeño.

A.E